تیۆ فڕانکن: 15درۆن گەیشتنە ئاسمانی ئەڵمانیا و بەلجیکا

پێش 13 خولەک

وەزیری بەرگری بەلجیکا ڕایگەیاند: 15 درۆن گەیشتوونەتە ئاسمانی بەلجیکا و ئەگەری هەیە درۆنەکان لە ڕووسیاوە هاتبن.

هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، تیۆ فڕانکن، وەزیری بەرگری بەلجیکا ڕایگەیاند: 15 درۆن گەیشتوونەتە سەر بنکەی سەربازی ئیلسنبۆرن لە نزیک سنووری ئەڵمانیا، هاووڵاتییانی ئەڵمانیا کە نزیکن لە سنووری بەلجیکا، درۆنەکانیان بینیووە.

وەزیری بەرگری بۆ کەناڵی(VRT NWS)ـی بەلجیکا گوتی: ئێستا هیچ بەڵگەیەک نییە لەسەر ئەوەی، درۆنەکان سەر بە ڕووسیا بن، دەشڵێت: بەدووری نازانم درۆنەکان ڕووسی بن وەکو هەڕەشەیەک دژی بەلجیکا بەکارهاتبێت.

تیۆ فڕانکن ڕاشگەیاند: لێکۆڵینەوەیان لە ڕووداوەکە دەست پێکردووە و پێی وایە ڕووداوەکە پێشهاتێکی نوێیە.

ئەو پێشهاتانە لە کاتێکدایە، گرژی و ئاڵۆزییەکان لەنێوان ئۆکرانیا و ڕووسیا ڕۆژ دوای ڕۆژ دژوارتر دەبن، وڵاتانی ئەورووپا و ئەمەریکا، پشتیوانی ئۆکرانیا دەکەن لە جەنگەکەدا، بۆیە ڕووسیا هەڕەشەی وەڵامدانەوە دەکات لەو وڵاتانەی پشتیوانی ئۆکرانیا دەکەن.