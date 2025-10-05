مەسرور بارزانی: سوپاسی مامۆستایانی کوردستان دەکەم بۆ پێگەیاندنی نەوەکانمان

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕۆژی جیهانیی مامۆستایان پیرۆز دەکات و دەڵێت "سوپاسییان دەکەم بۆ درێژەدان بە ئەرکە پیرۆزەکەیان."

ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پۆستیكدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' ڕۆژی جیهانیی مامۆستایانی لە "مامۆستایانی خوشەویستی کوردستان" پیرۆز کرد.

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان سوپاسی مامۆستایان دەکات "بۆ درێژەدان بە ئەرکە پیرۆزەکەیان و پێگەیاندنی نەوەکانمان."

ڕۆژی جیهانیی مامۆستایان لە مامۆستایانی خوشەویستی کوردستان پیرۆز بێت.



سوپاسیان دەکەم بۆ درێژەدان بە ئەرکە پیرۆزەکەیان و پێگەیاندنی نەوەکانمان. pic.twitter.com/STEekdQYTY — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 5, 2025

.پێشتریش، ڕۆژی یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە گوتارێکدا بە بۆنەی ساڵی نوێی خوێندنی 2025/2026 سوپاسی مامۆستایانی کرد و ڕایگەیاند "سەرەڕای هەموو ئاستەنگ و ناخۆشی و بێ مووچەییەك، بەردەوام بوون لە خوێندن. ئەو مامۆستا كوردپەروەر و نیشتمانپەروەر و دڵسۆزانە قەت ڕێگەیان نەداوە كە خوێندن بوەستێت یان قوتابی بێبەش ببێت لە خوێندن. دەستخۆشییەكی زۆر لەو مامۆستایانە دەكەم، بەڕاستی نموونەی خەڵكی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر، ئەو مامۆستایانەن كە سەرەڕای ئەو هەموو ناخۆشییانە دیسان بەردەوام بوونە."

بە گوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی پەروەردە، زیاتر لە 148 هەزار مامۆستای دامەزرێنراو (میلاک) و گرێبەست و زیاتر لە 33 هەزار فەرمانبەر، پڕۆسەی ئەمساڵی خوێندن لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەبەن.