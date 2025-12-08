نەبیل مەرسومی: بۆ دەربازبوون لە قەیرانی دارایی عێراق، دوو بژاردەی ناخۆشی لەبەردەمە

پێش کاتژمێرێک

نەبیل مەرسومی پسپۆڕی ئابووری، دەڵێت:" بە لە بەرچاوگرتنی بەرزبوونەوەی خەرجییەکان و کەمبوونەوەی داهاتە گشتییەکان و دووبارەبوونەوەی سەختییەکانی مانگانە لە پێدانی مووچە، وەک ئەوەی سەرکردە و بەرپرسان و وەزیرەکان دانیان پێدا ناوە، بۆ چارەسەری ئەم دۆخە تەنیا دوو بژاردە هەیە، هەردووکیان ناخۆشن.

دووشەممە 8ـی کانوونی یەکەمی 2025، نەبیل مەرسومی پسپۆڕی ئابووری عیراقی، ڕایگەیاندووە،"لە ئێستادا دوو بەرنامەی چاکسازیی ئابووری لەبەردەستدایە بۆ جێبەجێکردن لە عێراق"، بەڵام هەردوو بژاردەکە بۆ عێراق سەخت و ناخۆش دەبن".

ئاماژەی بەوەکردووە، "بژاردەی یەکەم بەرنامەی سندوقی دراوی نێودەوڵەتییە، کە لە وەرەقەی سپیدا بەرجەستەکراوە، ئەمەش باجەکەی دەکەوێتە ئەستۆی هەژاران و ئەوانەی داهاتی جێگیریان هەیە، ئەم بەرنامەیە تیشک دەخاتە سەر بێ بەهای دینار و کەمکردنەوەی مووچە و نەهێشتنی یارمەتییەکانی حکوومەت بۆ سووتەمەنی و بەشەخۆراکی هاووڵاتییان".

بەرنامەی دووەم "زیان بە لایەنە سیاسییەکان و لایەنگرانی دەگەیەنێت و پێویستی بە ئیرادەی حکوومەت و کۆدەنگی سیاسی و فشاری گشتی هەیە، چونکە کاریگەری لەسەر شایستەداراییەکان و دەستکەوتە ئابوورییەکانیان هەیە".

نەبیل مەرسومی، ڕوونکردنەوەی زیاتری لە بارەی خاڵی دووەم داوەو دەڵێت:"گۆڕەپانی سیاسی و گشتی عێراق شایەتحاڵی دوو هەڵوێستی دژ بەیەکن سەبارەت بە بوونی قەیرانی ئابووری لەو وڵاتە، ئەو بەڵگەنامانەی کە لەلایەن وەزارەتی داراییەوە دەرچووە لە وەڵامی داواکارییە نوێیەکانی دامەزراندندا باس لەوە دەکەن کە "مانگانە بە زەحمەت دەتوانن بودجەی مووچە دابین بکەن".

پاشان، وەزارەت بەیاننامەیەکی دڵنیاکەرەوە بڵاودەکاتەوە و ڕەتیدەکاتەوە بوونی قەیرانی دارایی هەبێت، بە پێچەوانەوە چەند وەزیرێک بوونی قەیرانی دارایی و ئەوپەڕی سەختی دابینکردنی مووچەی مانگانە پشتڕاست دەکەنەوە.

ئامارەکان دژایەتییەکانی ناو قەیرانەکە ئاشکرا دەکەن، خەرجییەکانی مووچەی مانگانە نزیکەی 7 ترلیۆن دینارە، لە کاتێکدا داهاتی مانگانەی نەوت لە 8 ترلیۆن زیاترە، بەڵام قەیرانەکە زیاتر دەبێت کاتێک ڕەچاوی خەرجییەکانی دیکە دەکرێت، لەوانەش مووچەی مانگانە، پڕۆژەی وەبەرهێنان و خەرجییەکانی بەڵێندەران.

بۆیە دەتوانین بڵێین ئێستا عێراق لە ئەگەری قەیرانێکی ئابووری سەختدایە، چارەسەرەکەشی تەنها دوو بژاردەیە کە ئەوانیش بە هەمان شێوە و قەبارەی قەیرانەکەی ناخۆش و گەورەن.