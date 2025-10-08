بە کورتی.. مەسرور بارزانی لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ کاندیدانی پارتی چی گوت؟

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 08ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەولێر، لەگەڵ کاندیدانی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کۆبووەوە.

قسەکانی مەسرور بارزانی بە کورتی:

1. بانگەشەی هەڵبژاردن بە شارستانی و لە چوارچێوەی یاسادا بێت.

2. کاندیدەکان پێویستە نموونەی ڕەوشتبەرزی کادیرانی پارتی بن.

3. بەهێزبوونی پارتی، بەهێزبوونی کوردستانە.

4. بەهێزیی پارتی مافەکانی خەڵکی کوردستان دەپارێزێت.

5. پارتی نەک تەنها داکۆکی لە مافی کورد، بەڵکو لە مافی هەموو پێکهاتەکانی عێراق دەکات.

6. ئەگەر پارتی نەبووایە، شتێک بە ناوی هەرێمی کوردستانەوە نەدەما.

7. زۆر لایەن داوای سازشکردنیان لەسەر مافەکانی خەڵکی کوردستان دەکرد.

8. پارتی بە ڕێبەرایەتیی سەرۆک بارزانی بەرگری لە مافە ڕەواکانی کوردستان کرد.

9. پارتی لە ژێر هیچ فشارێکدا ئامادە نەبوو سازش لەسەر مافە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان بکات.

10. پارتی هەرگیز پاشکۆیەتی قبوڵ نەکردووە و قبوڵیشی ناکات.

11. عێراق وڵاتێکی فیدراڵییە، نەک مەرکەزی.

12. هەرێمی کوردستان هەرێمێکی فیدراڵی و دەستوورییە.

13. پێویستە لە چوارچێوەی دەستووردا مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکرێت.

14. بەداخەوە لە عێراق دەستوور پێشێل کراوە.

15. بە شێوەیەکی سیستەماتیک ڕۆڵی کورد کەمکراوەتەوە.

16. هەرگیز ڕازی نابین مافەکانمان پێشێل بکرێن.

17. پێویستە لەسەر بنەمای هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان مامەڵە لەگەڵ هەرێم بکرێت.

18. کاندیدانی پارتی خاوەنی بەڵێن و دەستکەوت و پڕۆژە گەورەکانی کوردستانن.

19. ئامادەین ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێمی کوردستان لە هەموو بوارەکاندا لەگەڵ بەغدا هاوبەش بکەین.

20. ئامادەین هاوکاربین لە باشکردنی ئاستی خزمەتگوزارییەکان لە ناوچەکانی دیکەی عێراق.

21. پارتی خاوەنی دەستکەوت و پڕۆژە گەورەکانی پێشکەوتنی هەمەلایەنە و ئاوەدانیی کوردستانە.