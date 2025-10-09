سیاسی

کونسوڵی گشتی ئێران: چاوەڕوانییەکانمان بۆ هەرێمی کوردستان ڕاست دەرچوون

فەرامەرز ئەسەدی، کونسوڵی گشتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەولێر
کوردستان

کونسوڵی گشتی ئێران لە هەرێمی کوردستان، لەمیانەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 ڕایگەیاند: پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران لە باڵاترین ئاستی خۆیدایە.

فەرامەرز ئەسەدی، کونسوڵی گشتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پیشکەشی دەکات گوتی: لە هەردوو دیوی ئەم سنوورە، دوو نەتەوە ناژین، بەڵکو یەک نەتەوەن، ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی پەیوەندییەکانی نێوانیان زیاتر پەرەبستێنێت.

کونسوڵی گشتی ئێران گوتی: خەڵکی هەردوو دیوی ئەم سنوورە پەیوەندی خزمایەتییان هەیە، لە بەباتە سیاسییەکانیشدا ئێستا پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران لە باڵاترین ئاستی خۆیدایە.

دەڵێت: وەک دەزانن لە کاروباری سیاسییدا کاتێک سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی تاران دەکەن و باڵاترین بەرپرسی سیاسی و بەڕێوەبەریی ئێران کە سەرۆک کۆمار مەسعود پزیشکیانە، سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات، بۆ خۆی دەری دەبڕێت کە پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران لە چ ئاستێکدایە.

هەروەها کونسوڵی گشتی ئێران ئاماژەی بەوەشکرد، وڵاتەکەی لە کاتی جەنگی 12 ڕۆژەی لەگەڵ ئیسرائیلدا سێ چاوەڕوانی لە حکوومەت و دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان هەبوو کە هەرسێ چاوەڕوانییەکەی بە ئەرێنی جێبەجێ کران، گوتیشی: یەک لە چاوەڕوانییەکان ئەوەبوو، میدیاکانی هەرێمی کوردستان یەک لەوانیش کوردستان24، لە ڕووماڵی جەنگەکەدا بێلایەنی پاراست و تەنیا هەواڵی گواستەوە.

فەرامەرز ئەسەدی گوتی: چاوەڕوانیمان لە هەرێمی کوردستان وەک دراوسێ و برا و هاوپەیمانی ئێمە ئەوەبوو، لە 12 ڕۆژی جەنگدا نەبێتە سەرچاوەی هێرش بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران، ئەگەر بە ڕاستگۆییەوە باسی بکەین، ئەمە بە تەواوی لەبەرچاوگیرا و مافی دراوسێیەتیان بە تەواوی جێبەجێ کرد، گوتیشی: ئێمە دەمانەوێت سوپاسی کوردستان24 و میدیاکانی کوردستان بکەین کە ڕووماڵی جەنگەکەیان بێلایەنانە کرد و تەنیا هەواڵیان گواستەوە.

 

 
 
 
 

 

