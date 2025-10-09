گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی لەسەر داوای نێچیرڤان بارزانی هەڵدەگیرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرچاوەیەک لەسەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان 24ـی راگەیاند: لەسەر داوای نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، بڕیاریداوە گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی هەڵبگیرێت و دووبارە گەشتە ئاسمانییەکانی ئەورووپا و تورکیا بۆ سلێمانی دەستپێبکاتەوە.

دانا محەممەد، بەرپرسی ڕاگەیاندنی فڕۆکەخانەی سلێمانی بە کوردستان24ـی گوت: دوای ئەوەی سەرۆکی هەرێم قسەی لەگەڵ سەرۆکی تورکیا کردووە لەسەر هەڵگرتنی گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی، سەرۆکی تورکیا بەڵێنی داوە کە ئەو کێشەیە چارەسەر بکات، دەشڵێت: ئەمە ئاماژەیەکی دڵ خۆشکەرە و چاوەڕێی هەواڵی خۆشین.

لەلایەکی دیکەوە، یەحیا ئۆستوون، بەرپرسی ڕاگەیاندنی هێلی ئاسمانی تورکیا بە ڕۆژنامەی سەباحی تورکیای ڕاگەیاند: گەشتەکانی تورکیا بۆ سلێمانی دەستپێدەکەنەوە، دەشڵێت: پەیوەندییەکانمان لەگەڵ عێراق بەهێزتر دەبن.

ئۆستوون دەڵێت: گەشتەکانمان بۆ سلێمانی کە حەوت ڕۆژی هەفتە بە ڕێک و پێک ئەنجام دەدرێن، ئامانجمانە پەیوەندییە بازرگانی، کلتووری و گەشتیارییەکانی نێوان عێراق و تورکیا بەهێزتر بکەین.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە کۆبوونەوەی نێوان نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆکی تورکیا، گفتوگۆ لەبارەی گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی کراوە، هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، ئەردۆغان بڕیاریداوە لەسەر داوای نێچیرڤان بارزانی، گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی هەڵگرێت و لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێت.