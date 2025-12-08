بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی شار و شارۆچکەکانی کوردستان بڵاوکرایەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی بڵاوکردەوە و ئاماژەی بەوە داوە، لە زۆربەی ناوچەکان بارانێکی باش باریوە.

بەپێی داتاکانی بەڕێوەبەرایەتییەکە، شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین ڕووی لە ناوچە جیاوازەکان کردووە و لە سنووری پارێزگای دهۆک و هەولێر بڕێکی زۆرتر تۆمار کراوە. لە شارەدێی دێرەلووک 87 ملیمەتر و لە کانی ماسى 86 ملیمەتر باران باریوە، ئەمەش بەرزترین ڕێژەی تۆمارکراوی ئەمڕۆن.

بڕی بارانبارین لە پارێزگا و ناوچەکان بەم شێوەیەی خوارەوەیە:

-----------------------------------------------------------

پارێزگای هەولێر:

- ناوەندی شاری هەولێر: 16.4 ملم

- پیرمام: 28.1 ملم

- شەمامک: 7.5 ملم

- سۆران: 39 ملم

- هیران: 24 ملم

- خەبات: 28 ملم

- شەقڵاوە: 24.5 ملم

- حاجی ئۆمەران: 19.8 ملم

- بارزان: 57.4 ملم

- ڕواندز: 42.2 ملم

- مێرگەسوور: 85 ملم

- کۆیە: 29 ملم

- سیدەکان: 53.5 ملم

- دیبەگە: 6 ملم

- چۆمان: 26.5 ملم

- خەلیفان: 32 ملم

- نازەنین: 47.5 ملم

پارێزگای سلێمانی:

- ناوەندی شاری سلێمانی: 15.8 ملم

- چەمچەماڵ: 19.6 ملم

- دوکان: 8.4 ملم

- بازیان: 36 ملم

- ڕانیە: 31.5 ملم

- قەڵادزێ: 28 ملم

- ماوەت: 19.6 ملم

- چوارقوڕنە: 45 ملم

- سەرکەپکان: 45 ملم

- دەربەندیخان: 37.4 ملم

- هەڵشۆ: 22 ملم

- پێنجوێن: 17.8 ملم

- تاخجەلە: 9 ملم

- سەنگاو: 28.3 ملم

- چوارتا: 19.5 ملم

- یاخسەمەر: 52.7 ملم

- سەید سادق: 18 ملم

- بەرزنجە: 38.3 ملم

- قەرەداغ: 33.9 ملم

- قرگە: 15.7 ملم

- تەکیە: 19.4 ملم

- سیتەک: 10.6 ملم

پارێزگای دهۆک:

- ناوەندی شاری دهۆک: 28.8 ملم

- زاخۆ: 19.7 ملم

- ئاکرێ: 44.2 ملم

- بامەڕنێ: 46 ملم

- مانگێش: 34 ملم

- کانی ماسی: 86 ملم

- ئامێدی: 51 ملم

- بجیل: 56 ملم

- گردەسێن: 33 ملم

- دینارتە: 70.5 ملم

- باتوفە: 10 ملم

- سەرسەنگ: 68.5 ملم

- شێخان: 40 ملم

- بەردەڕەش: 31.2 ملم

- دێرەلووک: 87 ملم

- باعەدرێ: 32 ملم

- قەسروک: 47 ملم

- چەمانکێ: 63 ملم

- زاویتە: 52 ملم

کەرکووک و گەرمیان:

- ناوەندی شاری کەرکووک: 2 ملم

- کەلار: 16.6 ملم

- مەیدان: 37.4 ملم

- خانەقین: 13.4 ملم

- خورماتوو: 8.2 ملم

- کفری: 4 ملم

- شوان: 9 ملم

- تەکیەی جەباری: 23.8 ملم

پارێزگای هەڵەبجە:

- ناوەندی شاری هەڵەبجە: 18.5 ملم

- تەوێڵە: 23.6 ملم

- خورماڵ: 16.8 ملم

- بیارە: 31 ملم

- سیروان: 21.6 ملم

ئەم شەپۆلە بارانبارینە لە ئەنجامی کاریگەریی نزمەپاڵەپەستۆیەکی دەریای ناوەڕاستەوە دروست بووە و ڕووی لە ناوچەکە کردووە. پێشبینییەکان ئاماژە بە بەردەوامیی دابارین دەکەن، بەتایبەت لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان ئەگەری بارینی بەفر هەیە و پلەکانی گەرماش دابەزینی بەرچاویان بەخۆیانەوە بینیوە. شارەزایانی کەشناسی هۆشداری دەدەنە هاووڵاتییان لە ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو لە هەندێک ناوچەی نزمدا.