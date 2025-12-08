بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی شار و شارۆچکەکانی کوردستان بڵاوکرایەوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی بڵاوکردەوە و ئاماژەی بەوە داوە، لە زۆربەی ناوچەکان بارانێکی باش باریوە.
بەپێی داتاکانی بەڕێوەبەرایەتییەکە، شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین ڕووی لە ناوچە جیاوازەکان کردووە و لە سنووری پارێزگای دهۆک و هەولێر بڕێکی زۆرتر تۆمار کراوە. لە شارەدێی دێرەلووک 87 ملیمەتر و لە کانی ماسى 86 ملیمەتر باران باریوە، ئەمەش بەرزترین ڕێژەی تۆمارکراوی ئەمڕۆن.
بڕی بارانبارین لە پارێزگا و ناوچەکان بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
-----------------------------------------------------------
پارێزگای هەولێر:
- ناوەندی شاری هەولێر: 16.4 ملم
- پیرمام: 28.1 ملم
- شەمامک: 7.5 ملم
- سۆران: 39 ملم
- هیران: 24 ملم
- خەبات: 28 ملم
- شەقڵاوە: 24.5 ملم
- حاجی ئۆمەران: 19.8 ملم
- بارزان: 57.4 ملم
- ڕواندز: 42.2 ملم
- مێرگەسوور: 85 ملم
- کۆیە: 29 ملم
- سیدەکان: 53.5 ملم
- دیبەگە: 6 ملم
- چۆمان: 26.5 ملم
- خەلیفان: 32 ملم
- نازەنین: 47.5 ملم
پارێزگای سلێمانی:
- ناوەندی شاری سلێمانی: 15.8 ملم
- چەمچەماڵ: 19.6 ملم
- دوکان: 8.4 ملم
- بازیان: 36 ملم
- ڕانیە: 31.5 ملم
- قەڵادزێ: 28 ملم
- ماوەت: 19.6 ملم
- چوارقوڕنە: 45 ملم
- سەرکەپکان: 45 ملم
- دەربەندیخان: 37.4 ملم
- هەڵشۆ: 22 ملم
- پێنجوێن: 17.8 ملم
- تاخجەلە: 9 ملم
- سەنگاو: 28.3 ملم
- چوارتا: 19.5 ملم
- یاخسەمەر: 52.7 ملم
- سەید سادق: 18 ملم
- بەرزنجە: 38.3 ملم
- قەرەداغ: 33.9 ملم
- قرگە: 15.7 ملم
- تەکیە: 19.4 ملم
- سیتەک: 10.6 ملم
پارێزگای دهۆک:
- ناوەندی شاری دهۆک: 28.8 ملم
- زاخۆ: 19.7 ملم
- ئاکرێ: 44.2 ملم
- بامەڕنێ: 46 ملم
- مانگێش: 34 ملم
- کانی ماسی: 86 ملم
- ئامێدی: 51 ملم
- بجیل: 56 ملم
- گردەسێن: 33 ملم
- دینارتە: 70.5 ملم
- باتوفە: 10 ملم
- سەرسەنگ: 68.5 ملم
- شێخان: 40 ملم
- بەردەڕەش: 31.2 ملم
- دێرەلووک: 87 ملم
- باعەدرێ: 32 ملم
- قەسروک: 47 ملم
- چەمانکێ: 63 ملم
- زاویتە: 52 ملم
کەرکووک و گەرمیان:
- ناوەندی شاری کەرکووک: 2 ملم
- کەلار: 16.6 ملم
- مەیدان: 37.4 ملم
- خانەقین: 13.4 ملم
- خورماتوو: 8.2 ملم
- کفری: 4 ملم
- شوان: 9 ملم
- تەکیەی جەباری: 23.8 ملم
پارێزگای هەڵەبجە:
- ناوەندی شاری هەڵەبجە: 18.5 ملم
- تەوێڵە: 23.6 ملم
- خورماڵ: 16.8 ملم
- بیارە: 31 ملم
- سیروان: 21.6 ملم
ئەم شەپۆلە بارانبارینە لە ئەنجامی کاریگەریی نزمەپاڵەپەستۆیەکی دەریای ناوەڕاستەوە دروست بووە و ڕووی لە ناوچەکە کردووە. پێشبینییەکان ئاماژە بە بەردەوامیی دابارین دەکەن، بەتایبەت لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان ئەگەری بارینی بەفر هەیە و پلەکانی گەرماش دابەزینی بەرچاویان بەخۆیانەوە بینیوە. شارەزایانی کەشناسی هۆشداری دەدەنە هاووڵاتییان لە ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو لە هەندێک ناوچەی نزمدا.