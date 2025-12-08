بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردوو لە دهۆک و زاخۆ

پێش 3 کاتژمێر

هەردوو بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی دهۆک و بەڕێوەبەرایەتی گشتییی کشتوکاڵی زاخۆ، ئاماری بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی ناوچە جیاوازەکانیان بڵاوکردەوە.

بەپێی داتاکان، شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین ناوچەکانی پارێزگای دهۆکی گرتووەتەوە و لە ڕیزبەندییەکەدا ناحیەی شیلادزێ بە تۆمارکردنی 124 ملم باران، لە پلەی یەکەم دێت.

بەپێی ئامارەکانی کشتوکاڵی زاخۆ، جیاوازییەکی زۆر لە بڕی بارانبارینی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو دەبینرێت؛ لە قەزای باتیفا بۆ نموونە، لە ماوەی 24 کاتژمێردا 32 ملم باران باریوە، بەمەش کۆی گشتییی بارانی ئەمساڵ لەو قەزایە گەیشتە 141 ملم، ئەمە لە کاتێکدایە پارساڵ تا ئەم کاتە تەنها 86.1 ملم باران باریبوو.

ڕیزبەندیی بڕی بارانبارین لە سەرجەم ناوچەکانی دهۆک و زاخۆ (لە بەرزترینەوە بۆ نزمترین):

- شیلادزێ: 124 ملم

- دێرەلوک: 87 ملم

- کانی ماسێ: 86 ملم

- دینارتە: 70.5 ملم

- سەرسەنگ: 68.5 ملم

- ئەتریش: 67 ملم

- چەمانکێ: 63 ملم

- بەجیل: 56 ملم

- زاویەتە: 52 ملم

- ئامێدی: 51 ملم

- قەسروک: 47 ملم

- بامەڕنێ: 46 ملم

- ئاکرێ: 44.2 ملم

- شێخان: 40 ملم

- مانگێش: 34 ملم

- گردەسێن: 33 ملم

- باعەدرێ: 32 ملم

- باتیفا: 32 ملم

- بەردەڕەش: 31.2 ملم

- سێمێل: 29.1 ملم

- سەنتەری دهۆک: 28.8 ملم

- دەرکار: 25 ملم

- زاخۆ: 20 ملم

- فەیدیێ: 17.6 ملم

- باتێل: 10 ملم



