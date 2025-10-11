پێش کاتژمێرێک

بەرپرسێکی باڵا لە بزووتنەوەی حەماس دووپاتی کردەوە داواکاریی داماڵینی چەکی بزووتنه‌وه‌كه‌یان کە لە پلانی ئاشتیی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکادا بۆ غەززە هاتووە، "لە دەرەوەی باس و گفتوگۆکاندایە".

ئەو بەرپرسە کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت، بە ئاژانسی فرانس پرێسی ڕاگەیاندووە: "بابەتی ڕادەستکردنی چەک کە باس کراوە، لە دەرەوەی گفتوگۆ و تاوتوێکردنە، ناکرێت بە هیچ شێوەیەک قسەی لە بارەوە بکرێت".

ئەم لێدوانانەی بەرپرسە باڵاکەی حەماس لە دووەم ڕۆژی ڕێککەوتنی ئاگربەستی نێوان ئیسرائیل و حەماسدا دێن.

ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو، ئیسرائیل و حەماس لە شاری شەره‌م شێخی میسر ڕێککەوتنێکیان واژۆ کرد کە نەخشەڕێگەیە بۆ کۆتاییهێنان بەو جەنگەی ماوەی دوو ساڵە لە کەرتی غەززە بەردەوامە، ڕێککەوتنەکە بریتییە لە ڕاگرتنی شەڕ و ئاڵوگۆڕکردنی بارمتە ئیسرائیلییەکان بە زیندانیانی فەڵەستینی.

بەڵام ڕه‌شنووسی ڕێککەوتنەکە ئاماژەی بە هەندێک لە خاڵەکانی پلانی دۆناڵد ترەمپ کردووە، کە لە بیست خاڵەکەیدا جەختی لە داماڵینی چەکی حەماس و ئەوە کردبووەوە کە دوای کۆتاییهاتنی جەنگ، حکوومەتی کاتیی یاخود (ئەنجوومەنی ئاشتی) بە سەرۆکایەتیی خودی ترەمپ، کەرتی غەززە به‌ڕێوه‌ ده‌بات.

ترەمپ ئاماژەی بەوەدا بوو، پرسی ڕادەستکردنی چەک له‌ لایه‌ن حەماسه‌وه‌ لە چوارچێوەی قۆناغی دووەمی پلانی ئاشتیدا تاوتوێ دەکرێت.