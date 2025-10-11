پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، له‌ ئه‌نجامی ڕووداوێکی هاتوچۆ، کەسێک گیانی لەدەست دا و کەسێکی دیکەش بە سەختی بریندار بوو.

شەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی گەرمیان ڕایگەیاند: له‌ ئه‌نجامی پێکدادانی دوو ئۆتۆمبێل لەسەر ڕێگای کەلار - خانەقین، کەسێک گیانی لەدەست دا و یەکێکی دیکەش بە سەختی بریندار بوو.

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان گوتووشیه‌تی، ئۆتۆمبێلێكی BYD و بارهەڵگرێك، لەسەر ڕێگای کەلار - خانەقین و نزیک گوندی شێرەوەن پێکیاندا دا، له‌ ئه‌نجامدا شۆفێری ئۆتۆمبێلی جۆری BYD گیانی لەدەست دا و سەرنشینەکەی بە سەختی بریندار بوو.

بە پێی زانیارییەکانی هاتوچۆی گەرمیان، بریندارەکە کە لەدایکبووی ساڵی 2000ـه‌، گەیەندراوەتە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی شەهید هەژار، ئەو هاووڵاتییەشی گیانی لەدەست داوە لەدایکبووی ساڵی 2002ـه‌ و تەرمەکەی لە پزیشکی دادی کەلارە، تیمی هاتووچۆش بەمەبەستی زانینی هۆکار و چۆنییەتی ڕووداوەکە لێکۆڵینەوەیان لە ڕووداوەکە دەستپێکردووە.