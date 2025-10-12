مەسرور بارزانی: حكوومەتی هەرێمی كوردستان بەردەوام دەبێت لە سەرخستنی پەیامی ئاشتی و بەیەكەوەژیان

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، کەنیسەی (ئوم ئەلنوور)ی لە قەزای عەنکاوە كردەوە.

لە گوتارێكدا كە لە ڕێورەسمی كردنەوەی كەنیسەكەدا پێشكەشی كرد، سەرۆكی حكومەت هیوای خواست كە خوشك و برایانی كریستیان سوود لەو كەنیسەیە وەربگرن كە لەلایەن وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینيی حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە دروست كراوە.

ئەوەشی خستە ڕوو كە حكومەتی هەرێمی كوردستان لە هەوڵەكانی بۆ كۆتاییهێنان بەو بارودۆخە سەپێندراوەی دەشتی نەینەوا بەردەوام دەبێت، تاوەكوو خوشك و برایانی كریستیان بتوانن بگەڕێنەوە نێو ماڵەكانی خۆیان.

ئەمەش دەقی گوتارەكەیە:

بە ناوی خودای گەورە و میهرەبان

قەداسەتی پاتریارک مار ئەگناتیۆس ئەفرامی دووەم

قەداسەتی پاتریارک کاردینال لویس ساکۆ

بەڕێزان ، ئامادەبووانی هێژا

زۆر خۆشحاڵم ئەمڕۆ لەم ڕێورەسمەدا بەشدارم کە کردنەوەی کەنیسەی (ئوم ئەلنوور)ــە کە لەلایەن وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینيی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دروست کراوە.

ئەم کەنیسەیە بە ناوی (ئوم ئەلنوور) کراوە واتا دایکی ڕووناکی، کە یەکێکە لە ناسناوەکانی حەزرەتی مەریەمی پاکیزە (دروودی خوای لەسەر بێت). حەزرەتی مەریەم نەک تەنیا لە ئایینی کریستیان، بەڵکوو لە ئیسلامیش، پێگەیەکی زۆر تایبەتی هەیە و لە قورئانی پیرۆزدا، لە دەیان ئایەتدا، بە ڕێزێکی زۆرەوە ناوی هاتووە. لە کۆمەڵگەی کوردیشدا، خانمی زۆرمان هەن کە بەو ناوە ناو نراون. هیوادارم ئەم کەنیسەیە، ببێتە شوێنێکی گرنگی خواپەرستيی خوشک و برایانی کریستیان لە عەنکاوە و ببێتە مەڵبەندێکی پەرەپێدانی زیاتری برایەتی و دۆستایەتی نێوان ئایینەکان و گەشەپێدانی کولتووری بەیەکەوەژیان لە هەرێمی کوردستاندا.

لەم ساڵانەی دواییدا، بە تایبەتیش دوای هێرشی تیرۆریستانی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان و موسڵ و دەشتی نەینەوا، هەزاران خوشک و برای کریستیان لەو شوێنانە، ناچار بوون ماڵ و حاڵی خۆیان بە جێ بهێڵن و پەنا بۆ هەرێمی کوردستان بهێنن، بە تایبەتیش لە عەنکاوە نیشتەجێ ببن و بە ئاشتی و ئارامی بژین. ئەم کەنیسەیەش، دیارییەکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ ئەو خوشک و برایانەی کە وەک بیستم، بەشێکی زۆریان لە ئاوارەکانی دەشتی نەینەوان کە بەهۆی ناسەقامگیریی ناوچەكەیان، هەر لێرە ماونەتەوە و سوود لەم کەنیسەیە وەردەگرن و خواپەرستی تێدا دەکەن.

بەڕێزان :

حكومەتی هەرێمی كوردستان بەردەوام دەبێت لە هەوڵەكانی خۆی بۆ كۆتاییهێنان بەو بارودۆخە سەپێندراوەی دەشتی نەینەوا و بۆ دروستكردنی كەشێكی ئارام و سەقامگیر، بۆ ئەوەی خوشك و براكانمان بتوانن بە سەربەرزی و بە ئارەزووی خۆیان بۆ ماڵەكانیان و كەنیسەكانیان بگەڕێنەوە.

چەند ڕۆژێک لەمەوبەر، پڕۆژەیەکی ڕێگەوبانمان لە نزیک پەرستگەی لالش کردەوە کە ئاسانکارییەکی زۆر بوو بۆ خوشک و برایانی ئێزیدیمان. هەر ئەمڕۆش دوای کردنەوەی ئەو کەنیسەیە، بەردی بناخەی پەیمانگەی ئایینی ئەزهەر دادەنێین و هەروەها بەشداری لە ئاهەنگی دەرچوونی پەیمانگەی پێشنوێژ و وتارخوێنان لە هەولێر دەکەین. ئەمە هەمووی بەڵگە و نیشانەی هەمەڕەنگیی کۆمەڵگەی کوردستان و گرنگیدانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بە هەموو ئایینەکان و بە قووڵکردنەوەی زیاتری بەیەکەوەژیانی ئاشتییانە و ئازادیی ئایینی لە هەرێمی کوردستان.

حكومەتی هەرێمی كوردستان بەردەوام دەبێت لە سەرخستنی پەیامی ئاشتی و بەیەكەوەژیان و ڕێزگرتن لە هەموو ئایینەكان نەك تەنیا لە هەرێمی كوردستان، بەڵكوو لە سەرتاسەری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

دووبارە پیرۆزبایی کردنەوەی ئەم کەنیسەتان لێ دەکەم و خودای مەزن کوردستان بپارێزێت و هەمیشە بە خۆشی و برایەتی و تەبایی بژین.

جارێكی تر سوپاس