سەرۆک وەزیران بەردی بناغەی پەیمانگەی ئەزهەری لە هەولێر دانا
ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردی بناغەی پەیمانگەی ئەزهەری لەهەولێر دانا.
پەیمانگەی ئەزهەر لە ساڵی 2008 لەشاری هەولێر کراوەتەوە و خوێندنی ناوەندیی و ئامادەیی تێدایە، ئێستا 308 قوتابی تێیدا دەخوێنێت، ئەو قوتابیانە بۆ تەواوکردنی خوێندنی بەکالۆریۆس و ماستەر و دکتۆرا، لە وڵاتی میسر لە زانکۆی ئەزهەر درێژە بە خوێندنەکەیان دەدەن.
لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق تەنیا ئەو پەیمانگایە کراوەیە کە لە زۆربەی وڵاتان پەیمانگای ئەزهەر هەیە.
سەبارەت بە پەیمانگای پێش نوێژ و وتار خوێنانیش، دووەم ساڵی دەرچوونیانە کە لە ساڵی 2022، دامەزراوە، خوێندن تێدا دوو ساڵە بابەتەکانی ئایینی، شەرعی، ئەکادیمی و لێبوردەیی و مافی مرۆڤی تێدا دەخوێندرێت. مەبەستی سەرەکیشان پێگەیاندنی وتار بێژی میانڕەوە لە هەرێمی کوردستان.