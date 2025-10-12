زیدان: پلانم داناوە بۆ ئەوەی بگەڕێمەوە كاری راهێنەرایەتی

زیدان: ئەیسی میلانی ئەریگۆ ساكی باشترین یانەی مێژووی تۆپی پێ بوو

پێش 10 خولەک

زەینەدین زیدان، راهێنەری فەرەنسی پێشووی یانەی ریال مەدرید لە نوێترین لێدوانی دا رایگەیاند پلانی داناوە بۆ ئەوەی رۆژێكدا بێت ببێتە راهێنەری هەڵبژاردەی فەرەنسا، دەشڵێت: مەرج نییە راهێنەرە گەورە و ناودارەكان سەركەوتووبن.

زەینەدین زیدان لە لێدوانێكی دا بۆ میدایەكان لە فێستیڤاڵی دێلۆ سپۆرتس رایگەیاند خەون بەوە دەبینێت رۆژێكدا بێت ئەركی راهێنەرایەتی هەڵبژاردەی فەرەنسا وەربگرێت، دەشڵێت: ئامادەكاریم كردووە و پلانم داناوە بۆ ئەوەی ببمە راهێنەری فەرەنسا، كاتێك ئەو ئەركەم وەرگرت دەبینن چی روودەدات.

زیدان ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە زۆرجار راهێنەرە گەورەكان سەركەوتوو نابن، بەڵام پێموایە هەركەسێك خۆشەویستییەكی زۆری بۆ كارەكەی هەبێت دەتوانێت سەركەوتوو بێت.

لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا زیزۆ دەڵێت: ئەیسی میلانی سەردەمی ئەریگۆ ساكی لە نێوان ساڵانی 1987 تا 1991 باشترین یانەی مێژووی تۆپی پێ بوو كە ئەوكات یانەكە دوو نازناوی چامپیۆنزلیگی بردەوە زۆرترین نازناوی لەو ساڵانەدا بەدەستهێنا.

زیدان كە پێشتر لەگەڵ هەڵبژاردەی فەرەنسا مۆندیالی 1998ـی بردەوە، دەڵێت: كاتێك لە 1996 خولی فەرەنسام جێهێشت و پەیوەندیم بە یوڤێنتۆس كرد هەستێكی زۆر خۆش و جیاوازم هەبوو، تاكە شتێك لە یوڤی بیرم لێ دەكردەوە تەنیا سەركەوتن بوو، هەر یارییەك ئاستێكی باشم پێكەش كردبا بەیانییەكەی زوو كاتژمێر 06:00 ئانێلی سەرۆكی یوڤی پەیوەندی پێوە دەكردم و سوپاسی دەكردم، بەراستی پیاوێكی بەڕێز و تێگەیشتبوو بوو، خۆشەویستییەكی زۆری بۆ تۆپی پێ هەبوو.

زیدان وەكو یاریزان لە ساڵی 2006 وازهێنانی لە یاریكردن راگەیاند، یەكەمین ئەزموونی كاری راهێنەرایەتی لەگەڵ ریال مەدرید دەستپێكرد و 3 نازناوی چامپیۆنزلیگی لەسەریەكی بردەوە، لە 2019 بۆ جاری دووەم گەڕایەوە راهێنەرایەتی ریال مەدرید، دوای دوو وەرز لە هاوینی 2021 یانەكەی جێهێشت و ماوەی چوار ساڵە پشووی وەرگرت و ئەركی راهێنەرایەتی هیچ تیپێكی وەرنەگرتووە و لە چاوەڕوانی ئەوەیە راستەوخۆ لە دوای مۆندیالی 2026 لە شوێنی دیدییە دیشامب ببێتە راهێنەری هەڵبژاردەی فەرەنسا.