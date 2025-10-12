ساڵی داهاتوو مێسی دەگەڕێتەوە قەتەڕ و لە یاریگای لوسەیل یاریی دەکاتەوە
جامی فینالیسما لە قەتەڕ دەکرێت
جامی فینالیسما لە قەتەڕ دەکرێت و جارێکی دیکە مێسی دەگەڕێتەوە یاریگای لوسەیل.
رۆژنامەی مارکای ئیسپانی ئاشکرایکردووە، قەتەڕ داوای کردووە یاریی جامی فینالیسما لە نێوان ئەرجەنتین و ئیسپانیا لە دەوحە لە یاریگای لوسەیل بکرێت، قەتەڕ داوای کردووە رۆژی 28ـی مارس/ئازار یاریی فینالیسما لە نێوان پاڵەوانی کۆپا ئەمریکا و پاڵەوانی جامی نەتەوەکانی ئەوروپا لە یاریگای لوسەیل بکرێت، کە سێ ساڵ لەمەوبەر لیۆنێل مێسی لەو یاریگایە جامی جیهانی بەدەستهێنا.
🇪🇸🆚🇦🇷 Doha se 'pide' la Finalissima— MARCA (@marca) October 12, 2025
⚽ El duelo entre España, campeona de Europa, y Argentina, campeona de Sudamérica, apunta al 28 de marzo en el estadio de Lusail pic.twitter.com/4gS54lwGx0
گەرچی گاستۆن ئیدۆل رۆژنامەنووسی ئەرجەنتینی رایگەیاندبوو، جامی فینالیسما لە ئەوروپا دەکرێت، بەڵام قەتەڕ دەیەوێت میوانداریی ئەو یارییە بکات، کە پێشبینی دەکرێت لیۆنێل مێسی و لامین یامال رووبەڕوو ببنەوە.فینالیسما بە هاوبەشی لە نێوان فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەمریکای باشوور و فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا بەڕێوە دەچێت، کە ساڵی 2022 دەست بە رێکخستنەوەی ئەم یارییەی فینالیسما کرایەوە و ئەرجەنتین وەکو پاڵەوانی کۆپا ئەمریکا 3-0 لە ئیتاڵیا پاڵەوانی یۆرۆی بردەوە کە یارییەکە لە یاریگای وێمبلی لە لەندەن بەڕێوە چوو.لە مێژوودا تەنیا سێ وەشانی فینالیسما بەڕێوەچووە، ساڵی 1985 لە فەڕەنسا و ساڵی 1993 لە ئەرجەنتین و ساڵی 2022 لە ئینگلتەرا بەڕێوەچووە، فەڕەنسا جارێک و ئەرجەنتین دوو جار جامی فینالیسمای بەدەستهێناوە.