وەرزش

ساڵی داهاتوو مێسی دەگەڕێتەوە قەتەڕ و لە یاریگای لوسەیل یاریی دەکاتەوە

جامی فینالیسما لە قەتەڕ دەکرێت

جیهان

جامی فینالیسما لە قەتەڕ دەکرێت و جارێکی دیکە مێسی دەگەڕێتەوە یاریگای لوسەیل.

رۆژنامەی مارکای ئیسپانی ئاشکرایکردووە، قەتەڕ داوای کردووە یاریی جامی فینالیسما لە نێوان ئەرجەنتین و ئیسپانیا لە دەوحە لە یاریگای لوسەیل بکرێت، قەتەڕ داوای کردووە رۆژی 28ـی مارس/ئازار یاریی فینالیسما لە نێوان پاڵەوانی کۆپا ئەمریکا و پاڵەوانی جامی نەتەوەکانی ئەوروپا لە یاریگای لوسەیل بکرێت، کە سێ ساڵ لەمەوبەر لیۆنێل مێسی لەو یاریگایە جامی جیهانی بەدەستهێنا.

گەرچی گاستۆن ئیدۆل رۆژنامەنووسی ئەرجەنتینی رایگەیاندبوو، جامی فینالیسما لە ئەوروپا دەکرێت، بەڵام قەتەڕ دەیەوێت میوانداریی ئەو یارییە بکات، کە پێشبینی دەکرێت لیۆنێل مێسی و لامین یامال رووبەڕوو ببنەوە.فینالیسما بە هاوبەشی لە نێوان فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەمریکای باشوور و فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا بەڕێوە دەچێت، کە ساڵی 2022 دەست بە رێکخستنەوەی ئەم یارییەی فینالیسما کرایەوە و ئەرجەنتین وەکو پاڵەوانی کۆپا ئەمریکا 3-0 لە ئیتاڵیا پاڵەوانی یۆرۆی بردەوە کە یارییەکە لە یاریگای وێمبلی لە لەندەن بەڕێوە چوو.لە مێژوودا تەنیا سێ وەشانی فینالیسما بەڕێوەچووە، ساڵی 1985 لە فەڕەنسا و ساڵی 1993 لە ئەرجەنتین و ساڵی 2022 لە ئینگلتەرا بەڕێوەچووە، فەڕەنسا جارێک و ئەرجەنتین دوو جار جامی فینالیسمای بەدەستهێناوە.

سۆران لوقمان ,
Fly Erbil Advertisment