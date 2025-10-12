ڕێباز حەملان: ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشت دەنێردرێت

پێش دوو کاتژمێر

یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ئاشکرای کرد، بە پێی بەڵێنی سەرۆک وەزیرانی عێراق، ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشت (ئاب)ـی مووچەخۆرانی هەرێم دەنێردرێت.

یەکشەممە 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە میانی بەشداری لە ژووری هەواڵی کوردستان24ـدا گوتی: دانوستانەکان لە بارەی داهاتی نانەوتی هەرێمی كوردستان نەوەستاوە و بەردەوامی هەیە، سوودانی وەک خۆی ئاماژەی پێدا بوو لە ڕێگەی ئەو لیژنەیەی کە پێکیهێنابوو هەوڵی یەکلاکردنەوەی پرسەکە دەدات.

یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لەبارەی مووچەی مانگی هەشتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند: هەر وەک سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڵێنی دابوو، لەم هەفتەیە مووچە دەنێردرێت.

لە بارەی داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان، حەملان گوتی: 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتیی هەرێم ئامادەیە، بەڵام هەر کاتێک ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە نووسراوی فەرمی داوای لە وەزارەتی دارایی کرد مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم بنێرێت، ئەو کات لە بانکی ناوەندیی هەولێر 120 ملیار دینار دەخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی فیدراڵ.

ڕێباز حەملان، هەڵوێستی خۆی لە بارەی لایەنە سیاسییەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان خستە ڕوو و گوتی: "جگە لە پارتی، هەموو لایەنە سیاسییەکانی دیکە مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمیان خستە دەستی بەغدا، ئەگەر ئەوان ململانێ سیاسییەکانیان لە ناوخۆی هەرێمەکە جێهێشتبا، لە بەغداش دەستیان خستبا نێو دەستی پارتی، هەرگیز ئەو کاتە بەو شێوەیە بەغدا نەیدەتوانی بەو جۆرەی ئێستا مامەڵە لەگەڵ هەرێمی كوردستان بکات".

هاوکات حەملان هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان دڵنیا دەکاتەوە و دەڵێت: گەرەنتی مانەوەی کیانی هەرێمی کوردستان، بە دڵنیاییەوە پارتی دیموکراتی کوردستانە.

سەبارەت بە سەرۆک وەزیرانی عێراق، ڕێباز حەملان، نەیشاردەوە کە، سوودانی نەیتوانی وەفادار بێت بەرانبەر بەو هەموو پاڵپشتییەی سەرۆک بارزانی و سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی.

ڕێباز حەملان باسی لە هۆکاری دەستلەکارکێشانەوەی لە پۆستی بریکاری وەزارەتی دارایی فیدراڵ کرد و ڕوونی کردەوە، ئەگەر سوودانی ڕێزی لە مافەکانی هەرێمی کوردستان و بەڵێنەکانی بگرتبا، هەرگیز لەو پۆستەدا دەستی لەکار نەدەکێشاوە.

سێشەممە 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە کۆبوونەوەی لەگەڵ فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوە، بەنگین ڕێکانی، وەزیری ئاوەدانکردنەوە و خالید شوانی، وەزیری دادای عێراق، بڕیاری دا مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بنێرێت.