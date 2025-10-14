بریارێکی نوێ لەبارەی سزای سەرپێچیی شۆفێرانی پارێزگاکانی هەرێم و عێراق درا

پێش دوو کاتژمێر

بەمەبەستی هەماهەنگی زیاتر لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان و بەڕێوبەرایەتی هاتوچۆی حکوومەتی فیدراڵی، بڕیاردراوە سەرپێچی هاتوچۆی ئەو ئۆتۆمبێلانەی کە هەڵگری تابلۆی شارەکانی هەرێمی کوردستانن و لە شارەکانی دیکەی عێراق سەرپێچی تۆمار دەکەن، بەهەمان شێوەی ئۆتۆمبێلی شارەکانی دیکەی عێراق مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت و سزا بدرێن.

هێمن ئەمین، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای هەولێر بەکوردستان24ـی گوت: "ئێمە لە هەرێمی کوردستان کار بە یاسای ژمارە 86ـی ساڵی 2004 دەکەین، بەڵام حکوومەتی فیدراڵی عێراق کار بە یاسای ژمارە 8ـی ساڵی 2019 دەکات، گوتیشی: یاساکانمان جیاوازن و تا ئێستا یاسایەکی یەکگرتوو بۆ هەموو عێراق نییە، ئێستا لە هەوڵداین بۆ یەکخستنی یاساکان و ئەفسەرانی ئێمەش ئەندامن لەو لیژنەیەدا.

هەروەها ئاماژەی بەوەشکرد، "تا ئەو کاتەی یاساکان یەکدەخرێن، بڕیاردراوە سەکۆیەکی ئەلیکترۆنی دابنرێت بۆ تۆمارکردنی سەرپێچی ئۆتۆمبێلەکان. ئەو ئۆتۆمبێلانەی هەڵگری تابلۆی هەرێمی کوردستانن و لە شارەکانی دیکەی عێراق سەرپێچی دەکەن، سەرپێچییەکانیان تۆمار دەکرێت و دەخرێتە ناو ئەو سەکۆ ئەلیکترۆنییەوە. بە هەمان شێوە، ئەو ئۆتۆمبێلانەی هەڵگری تابلۆی شارەکانی عێراقن و لە هەرێمی کوردستان سەرپێچی دەکەن، سەرپێچییەکانیان تۆمار دەکرێت. هەرکەسێک مامەڵەی هەبێت لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ، پێی دەگوترێت کە لە فڵانە شار ئەم سەرپێچییەت ئەنجامداوە."

گوتەبێژی هاتوچۆی هەولێر، ڕێنماییەکی گرنگی ئاراستەی شۆفێران کرد و گوتی "کاتێک ئۆتۆمبێلێکی فریاکەوتن یان ئاگرکوژێنەوە لە دواتەوە بوو، ڕێگاکەیان بۆ چۆڵ بکەن و مەترسن لە سزای کامێراکان، چونکە ئێمە لە بەشی کامێراکان بەشێکمان هەیە بە ناوی 'یەکەی چارەسەرکردن' کە لەوێدا ڤیدیۆکان پێداچوونەوەیان بۆ دەکرێت و ئەگەر دەرکەوت سەرپێچییەکە بۆ ڕێگەدان بووە بە ئۆتۆمبێلی فریاکەوتن، ئەوا سزا نادرێن."