کۆمیسیۆن ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی ڕەوانەی دادگای فیدراڵی کرد

پێش 35 خولەک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند، ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی ڕەوانەی دادگای فیدراڵی کرد بۆ پەسەندکردنی.

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ـی کانوونی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند، "کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی ڕەوانەی دادگای فیدراڵی کردووە بۆ پەسەندکردنی".

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجام درا و ڕێژەی بەشداریی لە سەرانسەری عێراق لە دەنگدانی گشتی بریتی بوو لە 54.35% و ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەتیش 82.42% بوو. ڕۆژی 17ـی تشرینی دووەمی 2025 کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاند.

بە پێی ئەنجامە بەراییەکانی دەنگدانی گشتی و تایبەتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کە دەست کوردستان24 کەوتبوو، پارتی دیموکراتی کوردستان ملیۆنێک و 79 هەزار و 12 دەنگی بە دەست هێنا، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان 536 هەزار و 159 دەنگی بە دەست هێناوە و یەکگرتوو ئیسلامی 166 هەزار و 474 دەنگی بە دەست هێناوە.

حزبەکانی هەڵوێست 156 هەزار و 404 دەنگ، نەوەی نوێ 137 هەزار و 801 دەنگ و بەرەی گەل 20 هەزار و856 دەنگیان بە دەست هێناوە.

کۆی گشتی دەنگەکانی پارتی و سەرجەم لایەنەکان لە هەڵبژاردن:

پارتی: ملیۆنێک و 79 هەزار و 12 دەنگ.

لایەنەکانی دیکە: ملیۆنێک و 17 هەزار و 694 دەنگ.

ڕێژەی بەشدارییکردنی هاووڵاتییان لە دەنگدان

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڵاوی کردەوە، لە کۆی 20 ملیۆن و 62 هەزار و 773 دەنگدەر، تەنیا 10 ملیۆن و 898 هەزار و 237ـیان بەشداریی پرۆسەی هەڵبژاردنیان کردووە، ئەوەش ڕێژەی 54% پێک دەهێنێت.

باسی لەوەش کرد، کۆی گشتی بەشداریی هاووڵاتییان لە دەنگدانی تایبەت و گشتیدا نزیکەی 12 ملیۆن و 3 هەزار و 143 کەس بووە، بەمەش ڕێژەی بەشدارییان زیاتر لە 55% بووە.