پارێزگاری دهۆک: بەمزووانە ڕێگەی (ئێتیت – باعەدرێ) دەکرێتەوە

پێش 29 خولەک

پارێزگاری دهۆک دەڵێت، بەمزووانە ڕێگەی (ئێتیت – باعەدرێ) دەکرێتەوە و دەخرێتە خزمەتی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستاندا.

دووشەممە، 08ـی کانوونی یەکەمی 2025، د. عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، تا ئێستا 73%ـی کارەکانی پرۆژەی ڕێگەی (ئێتیت – باعەدرێ) تەواو بووە و بەمزووانە لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەکرێتەوە و دەخرێتە خزمەتی هاووڵاتییاندا.

درێژیی ڕێگەکە 26 کیلۆمەترە و بە گوژمەی 135 ملیار دینار جێبەجێ دەکرێت. بە گوتەی پارێزگاری دهۆک، پرۆژەکە لە سێ قۆناغ پێک دێت، قۆناغى یەکەم کۆتایی هاتووە و قۆناغى دووەم و سێیەم لە جێبەجێکردندان و بە تەواوبوونی پرۆژەکە، تەواوی ڕێگای هەولێر – دهۆک دەبێتە جووتساید.

وەک ئەوەی د. عەلی تەتەر باسی کرد، پرۆژەی ڕێگەی ئێتیت- باعەدرێ جگە لە دابینکردنی پێداویستییە سەرەکییەکانی ڕێگەیەکی پێشکەوتوو، 10 پرد و ژێرپرد لەخۆ دەگرێ، کە 5 پردیان تەواو بوون.

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردەوامە لە بەهێزکردنی ژێرخانی ڕێگەوبان؛ خزمەتکردنی هاووڵاتییان و ناوچە جیاوازەکانی کوردستان لە پێشینەی کارەکانیەتی.