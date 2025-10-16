وەزارەتی بەرگریی تورکیا: پشتگیری سەقامگیری و ئاسایشی سووریا دەکەین

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی بەرگریی تورکیا، ئاماژە بەوە دەکات، لەگەڵ سووریا هەماهەنگی بەردەوام دەکەن، بۆ فەراهەمکردنی ئاسایش لەو وڵاتە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی بەرگریی تورکیا ڕایگەیاند: حکوومەتی نوێی سووریا هەوڵ دەدات سەقامگیری و ئاسایش لە وڵاتەکەی فەراهەم بکات، هەر بۆیە تورکیا لە هەوڵەکانیی بۆ زیادکردنی هەماهەنگی و هاوکارییەکانیان لەگەڵ وەزارەتی بەرگری سووریا بە مەبەستی زیادکردنی توانای سەربازی و سەقامگیری و ئاسایشی وڵاتەکە و پاککردنەوەی ناوچەکە لە تیرۆر بەردەوامه‌ .

له‌ ڕاگه‌یه‌نراوه‌كه‌دا ئاماژە بەوەش کراوە، لە کۆبوونەوەی سێقۆڵیدا کە 12ـی ئەم مانگە لە ئەنقەرە لەگەڵ بەرپرسانی سووریا بەڕێوە چوو، گفتوگۆ لە بارەی هەنگاوەکانی زیادکردنی تواناکانی سووریا و پەرەپێدانی هەماهەنگییەکانییان لەگەڵ وڵاتەکە تاوتوێ کرا.

باس لەوەش کراوە، بۆ سەقامگیری و ئاسایشی سووریا، وەک تورکیا بەردەوام پشتگیری لە پرەنسیپی "یەک دەوڵەت و یەک سوپای سووریا" دەکەن.

وەزارەتی بەرگریی تورکیا، تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەگەڵ سوپای سووریا بە پێویست ناو دەبات و داوا دەکات ئەم پرۆسەیە بە زوویی جێبەجێ بکرێت.

پێشتریش، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، چەند جارێک جەختی لەوە کردووەتەوە، دەبێت هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) تێکەڵ بە سوپای ئەو وڵاتە ببن.