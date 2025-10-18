دەنگدەرانی چەمچەماڵ بەسەر دوو بازنە دابەشکراون

پێش کاتژمێرێک

دەنگدەران قەزاى چەمچەماڵ بۆ هەڵبژاردنى داهاتووى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق، بەسەر دووبازنەدا دابەش بوون، ئەو هاووڵاتیانەى کە سەر بە پارێزگاى کەرکووکن دەبێت بۆ ڕۆژى دەنگدان لە کەرکووک دەنگى خۆیان بدەن، هاوکات بەشێکى دیکە لە دەنگدەران سەر بە بازنەى سلێمانین و هەر لە ناو چەمچەماڵ دەنگى خۆیان دەدەن.

ئەم وێنانە ڕەنگە لە زۆر شوینى دیکە بەمشێوە نەبینرێن، بە جۆرێک کە کاندیدانى دوو بازنەى هەڵبژاردن لە یەک شاردا پێکەوە بانگەشە بکەن، ئەمەش بە هۆکارى ئەوەى لە چەمچەماڵ بەشێک لە دەنگدەران دەبێت دەنگ بە کاندیدانى بازنەى کەرکووک بدەن و بەشێکى دیکەشیان دەنگ بە کاندیدانى بازنەى سلێمانى بدەن، کاندیدێکى پارتى پێى وایە کاندیدانى هەردوو بازنەکە گرنگى بە چەمچەماڵ دەدەن و هۆکارى ئەو دابەش بونەش بۆ بڕیارێکى لە مێژینە دەگەرێتەوە.

عەلى فوئاد، کاندیدى پارتى لە سنوورى قەزاى چەمچەماڵ بەکوردستان24ـی گوت: هۆکاری دابەشبوونەکە بۆ بڕیارێکی ڕژێمی پێشووی بەعس دەگەڕێتەوە، بۆ ئەوەی ڕێژەی کورد لە کەرکووک کەم کاتەوە و عەرەب زیاتر بێت، چەمچەماڵی لەسەر ئدارەی کەرکووک دابڕیی و بردیە سەر ئیدارەی سلێمانی.

لە چەمچەماڵ 64 هەزار و 724 کەس مافى دەنگدانیان لە بازنەى سلێمانى هەیە، زیاد لە 20 هەزار دەنگدەریش سەر بە بازنەى کەرکووكن و پێویستە ڕۆژى هەڵبژاردن بچن لە پارێزگاى کەرکووک دەنگ بدەن، هاوکات دەنگدەرانى ناحیەکانى قەرەهەنجیرو بانى مەقان و قادر کەرەمیش هەر دەبێت لە کەرکووک دەنگ بدەن، بەڵام ئەوانەى سەر بە بازنەى سلێمانین هەر لە ناو چەمچەماڵ و لە بنکەکانى دەنگدان دەنگ دەدەن.

هۆشمەند حوسێن، دەنگدەرى چەمچەماڵ لە بازنەى کەرکووک دەڵێت: ئەبێ بۆ دەنگدان بچینە شاری کەرکووک، چونکە سەر بەبازنەی کەرکووکین، ئەم گرفتە هەموو کاتی هەڵبژاردنێک بۆ ئەنجوومەنی پارێزگا بێت یاخود بۆ ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بێت توشمان دەبێت، دەبێت ئەم ڕێگا دورە ببڕین بچین لە وێ دەنگ بدەین، ئەمەش ئاستەنگیەکی زۆر بۆ هاووڵاتیانی ئەو سنوورە دروست دەکات.

عەلى محەممەد، دەنگدەرى چەمچەماڵ بۆ بازنەى سلێمانى ڕایگەیاند، ئەم دابەشکارییە پێش هەموو شتێک ئەمە کاتی خۆی ڕژێمی گۆڕ بەگۆڕ بەپلانێک ئەمەی داڕشتووە پلان و مەرامەکانی خۆی لەوەدا جێ بەجێ دەکرد، من خۆم سەربەبازنەی سلێمانیم لەبازنەی سلێمانی دەنگ دەدەم، داواکارم لەهاووڵاتیان ڕۆژی 11ـی 11، بە گوڕو تینەوە هەموویان ڕوو لە سندووقەکانی دەنگدان بکەن، بۆ ئەم دەنگدانە هەموو ناکۆکی و زویرەکانیان وەلاوە بنێن لەبەر ئەوەی ئەم دەنگدانە چارەنوسسازە.

بۆ هەڵبژاردنى داهاتوو 33 بنکەى دەنگدان کە 128 وێستگە لە خۆ دەگرێت، دابین کراون بۆ ئەو دەنگدەرانەى کە بۆ هەڵبژاردنى داهاتووى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عیراق مافى دەنگدانیان هەیە.