لە عێراق نۆ ملیۆن هاووڵاتی یەک دڵۆپ ئاویان دەست ناکەوێت

لەم کاتە هیچ بابەتێک هێندەی ترسی کەمئاوی هەڕەشە لە عێراق ناکات، قەیرانی ئاو بووە بە پرسێک کە هەموو عێراقیەک کار لەسەر ئەوە دەکات، مەترسیەکانی ئەم قەیرانە کەم بکەنەوە، سیاسیەکان و تەنانەت ئەو کەسانەشی کە خۆیان کاندید کردووە بەم بابەتەوە سەرقاڵن، بەڵام کێشەی کەمئاوی لە لایەک و کێشە داراییەکان لەلایەکی دیکە گەیشتوون بە ڕادەیەک کە لە پێشەوەی لیستی مەترسیەکانی عێراقن، بە تایبەتی دوای دابەزینی نرخی نەوت و زیاتر قوڵبوونەوەی قەیرانی ئاو.

دیمەنی وشک بوونی ڕووبار و زۆنگاوەکان لە عێراق بووە بە بابەتی ڕۆژ و دووبارە دەبنەوە، لە گەڵ ئەوەشدا ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی هاووڵاتییان لە پارێزگاکانی باشوور و خوارووی عێراق ڕۆژانە بەردەوامیان هەیە، بە تایبەت لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوودا، بەڵام ئەمجارە بابەتەکە تەنیا قەیرانی ئاو نییە، بەڵکو کێشەکە نەبوونی ئاوی خواردنەوەیە کە ئەمە هەڕەشەیەکی جددیە بۆ سەر گیانی هاووڵاتیان نەک تەنها کەرتی کشتوکاڵ و ئاودێری.

بەگوێرەی گوتەی لایەنە پەیوەندارەکان و بەرپرسان بێت، دۆخەکە ئەوەندە خراپە کێشەکە تەنیا بوونی قەیرانی ئاو نییە، بەڵکو عێراق ڕووبەڕووی ووشک بوون دەبێتەوە.

بە گوێرەی ئامارەکان، ئێستا عێراق دەتوانێت لە چرکەیەکدا تەنیا 150 مەتر چوارگۆشە ئاو دابین بکات، ئەمەش کەمترین بڕی دابینکردنی ئاوە لە مێژووی عێراقدا، بە گوێرەی ئەم ژمارانەش بێت، عێراق لە توانایدایە ڕۆژانە 13 ملیار لیتر ئاو دابین بکات، لە کاتێکدا هاووڵاتیانی عێراق ڕۆژانە پێویستیان بە 16 ملیار لیتر ئاو هەیە، ئەمە جگە لە پێوستی ئاو بۆ پڕۆژەکانی ئاودێری و کەرتی کشتوکاڵ کە ئاوێکی زیاتریان پێویستە.

ئەم ژمارانە ئاماژە بەوەدەکەن، ڕۆژانە هاووڵاتی عێراقی زیاتر لە 350 لیتر ئاو بۆ خواردنەوە و کاری ڕۆژانەیان بەکاردەهێنن، لە بەرانبەردا ڕێژەی گلدانەوەی ئاو بۆ خواردنەوە و بەکارهێنانی ڕۆژانەی هاووڵاتیان 20% کەمیکردوە، واتا لە ئەگەری بەردەوامی هاووڵاتیان لە بەکارهێنانی هەمان بڕی پێشووتر، ئەوا نزیکەی نۆ ملیۆن عێراقی "یەک دڵۆپ ئاویان دەست ناکەوێت".