کونسوڵی ئیتاڵیا: كار لەسەر بەهێزكردنی پەیوەندییەكان لەگەڵ هەرێمی كوردستان دەكەین
کونسوڵی گشتیی ئیتاڵی لە هەرێمی کوردستان دەڵێت: کولتوور و مۆسیقا، دوو ئامرازی گرنگی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیان.
شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، تۆماسسۆ سانسۆنی، کونسوڵی گشتیی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان، لە کاتی ئامادەبوونی لە کۆنسێرتی دوو هونەرمەندی ئیتاڵی لە هەولێر، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئامانجی ئەم کۆنسێرتە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیایە.
هاوکات ئاماژەی بەوە دا، یەکێک لە ئامرازەکانی بەهێزکردنی ئەم پەیوەنییەی نێوانمان کولتوورە، یەکێک لە سەرەکیترین ئامرازەکانیش لە کولتووردا مۆسیقایە، زمانی مۆسیقا، پێویستی بە هیچ وەرگێڕانێک نییە و بەکارهێنانی بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان گرنگە.
کونسوڵی گشتیی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان، دەڵێت: ئێمە ئێستا بە چڕی کار لەسەربەهێزکردنی پەیوەندییە بازرگانییەکانی نێوانمان دەکەین، دەمانەوێت کۆمپانیا ئیتاڵییەکان بێنە هەرێمی کوردستان و وەبەرهێنان بکەن.
پەیوەندییەکانی نێوان ئیتاڵیا و هەرێمی کوردستان پەیوەندییەکی بەهێز، مێژوویی و فرە ڕەهەندە. ئیتاڵیا یەکێکە لە وڵاتە سەرەکییەکانی ئەوروپا کە پەیوەندییەکی دۆستانە و ستراتیژیی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە.
هەروەها ئیتاڵیا بۆ هەرێمی کوردستان هاوبەشێکی ئەورووپیی جێی متمانەیە و، پەیوەندییەکانی نێوانیان لە قۆناغی هاوکاریی سەربازییەوە پەڕیوەتەوە بۆ پەیوەندییەکی هەمەلایەنەی سیاسی، کولتووری و ئابووری.