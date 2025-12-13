کونسوڵی ئیتاڵیا: كار لەسەر بەهێزكردنی پەیوەندییەكان لەگەڵ هەرێمی كوردستان دەكەین

پێش دوو کاتژمێر

کونسوڵی گشتیی ئیتاڵی لە هەرێمی کوردستان دەڵێت: کولتوور و مۆسیقا، دوو ئامرازی گرنگی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیان.

شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، تۆماسسۆ سانسۆنی، کونسوڵی گشتیی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان، لە کاتی ئامادەبوونی لە کۆنسێرتی دوو هونەرمەندی ئیتاڵی لە هەولێر، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئامانجی ئەم کۆنسێرتە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیایە.

هاوکات ئاماژەی بەوە دا، یەکێک لە ئامرازەکانی بەهێزکردنی ئەم پەیوەنییەی نێوانمان کولتوورە، یەکێک لە سەرەکیترین ئامرازەکانیش لە کولتووردا مۆسیقایە، زمانی مۆسیقا، پێویستی بە هیچ وەرگێڕانێک نییە و بەکارهێنانی بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان گرنگە.

کونسوڵی گشتیی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان، دەڵێت: ئێمە ئێستا بە چڕی کار لەسەربەهێزکردنی پەیوەندییە بازرگانییەکانی نێوانمان دەکەین، دەمانەوێت کۆمپانیا ئیتاڵییەکان بێنە هەرێمی کوردستان و وەبەرهێنان بکەن.

پەیوەندییەکانی نێوان ئیتاڵیا و هەرێمی کوردستان پەیوەندییەکی بەهێز، مێژوویی و فرە ڕەهەندە. ئیتاڵیا یەکێکە لە وڵاتە سەرەکییەکانی ئەوروپا کە پەیوەندییەکی دۆستانە و ستراتیژیی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە.

هەروەها ئیتاڵیا بۆ هەرێمی کوردستان هاوبەشێکی ئەورووپیی جێی متمانەیە و، پەیوەندییەکانی نێوانیان لە قۆناغی هاوکاریی سەربازییەوە پەڕیوەتەوە بۆ پەیوەندییەکی هەمەلایەنەی سیاسی، کولتووری و ئابووری.