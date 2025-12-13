چوارچێوەی هەماهەنگی دووشەممەی داهاتوو چارەنووسی سەرۆک وەزیران دیاری دەکات

پێش کاتژمێرێک

لە هەوڵێکدا بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی هەر جۆرە بۆشاییەکی یاسایی و خێراکردنی ڕیتمی پرۆسەی سیاسی، چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان ئامادەکاری بۆ کۆبوونەوەیەکی یەکلاکەرەوە دەکات لە ڕۆژی دووشەممەی داهاتوودا، بە ئامانجی دانانی خاڵی کۆتایی لەسەر پرسی دیاریکردنی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق و تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە بەبێ دواکەوتن.

بەپێی زانیارییەکان، سەرکردایەتی چوارچێوەی هەماهەنگی، پلانی هەیە لە کۆبوونەوەی سەرەتای ئەم هەفتەیەدا تەواوی ناکۆکییەکان وەلابنێت و بڕیاری کۆتایی بدات.

عەبدولئەمیر مەیاحی، یەکێکە لە سەرکردە دیارەکانی ئەو هاوپەیمانییە، ئاشکرای کردووە کە خواستی سەرەکی هێزە شیعییەکان ئەوەیە ڕێز لە وادە دەستوورییەکان بگیرێت و هیچ بەربەستێک نەبێتە هۆی دواخستنی پێکهێنانی کابینە یان دیاریکردنی سەرۆکی حکوومەت.

ئێستا ئاراستەکە بەو شێوەیەیە کە هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، بە هەموو هێزی خۆیەوە پشتیوانی لە نوێکردنەوەی ویلایەتی محەممەد شیاع سوودانی دەکات.

ئەو هاوپەیمانییە لە گفتوگۆی بەردەوامدایە لەگەڵ هاوبەشە سیاسییەکانی دیکە بۆ ئەوەی زەمینەسازی بۆ مانەوەی سوودانی بکەن، بەو پێیەی دەستنیشانکردنەوەی ناوبراو باشترین بژاردەیە بۆ تەواوکردنی ئەو کارنامەیەی کە دەستی پێ کردووە.

جەختیش لەوە کراوەتەوە کە دەبێت تەواوی ڕێککەوتنەکان لە کاتی دیاریکراوی خۆیاندا جێبەجێ بکرێن.

ئەم جووڵە سیاسییە خێرایەی چوارچێوەی هەماهەنگی لە کاتێکدایە کە عێراق بە قۆناغێکی هەستیاری سیاسی و ئابووریدا تێدەپەڕێت و هێزەکان هەوڵ دەدەن سەقامگیری حکومەت بپارێزن.

محەمەد شیاع سوودانی کە لە ماوەی ڕابردوودا سەرۆکایەتی حکوومەتی کردووە، وەک بەهێزترین کاندید دەردەکەوێت، بەتایبەت کە بەشێکی زۆر لە هێزەکانی ناو چوارچێوەکە و تەنانەت لایەنە نێودەوڵەتییەکانیش مانەوەی وەک زامنێک بۆ بەردەوامیی پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان و سەقامگیریی ئەمنی دەبینن. یەکلایی کردنەوەی ئەم پرسە لە ڕۆژی دووشەممەدا، دەکرێت وەک سەرەتایەک بۆ قۆناغێکی نوێی حوکمڕانی لە عێراق هەژمار بکرێت.