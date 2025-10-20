5 هۆكار رەنگە ریال مەدرید لە كلاسیكۆ تووشی كارەسات بكات

یارییەكەی خیتافی سەرجەم خاڵە لاوازەكانی ریال مەدریدی ئاشكرا كرد

پێش کاتژمێرێک

هاندەرانی ریال مەدرید لە ئێستاوە چاوەڕێی تۆڵەسەندنەوە لە بارسێلۆنا دەكەن، بەوپێیەی وەرزی رابردوو بارسێلۆنا چوار كلاسیكۆی بەشێوازێكی سەرنجراكێش لە ریال مەدرید بردەوە، هەڵبەت جامی شا و نازناوی لالیگاشی لە چنگی ریال مەدرید دەرهێنا. بە گوێرەی هەڵسەنگاندنەكان رەنگە تۆڵەكردنەوەی ریال مەدرید لە بارسێلۆنا لەم كلاسیكۆیە روونەدات، پێنج هۆكاریش دەخرێتە روو كە وادەكات ریال مەدرید لە كلاسیكۆ تووشی كارەسات بێت.

بە گوێرەی راپۆرتێكی دێفێنسیا سێنترالی ئیسپانیا ئەم دۆخەی ئێستای ریال مەدرید رەنگە تیپەكە تووشی كارەساتی گەورە بكاتەوە. سەركەوتنەكەی دوایین یاریی ریال مەدرید بەرامبەر خیتافی زیاتر خاڵە لاوازەكانی تیپەكەی ئالۆنسۆی پیشان دا و رەنگە كلاسیكۆی داهاتوو ببێتە هەڕەشەیەكی دیكە و كابووسێكی نوێ لەبەردەم ریال مەدرید، پێنج هۆكاریش وا دەكات ریال مەدرید ئەگەر زۆر بە وردی خۆی راست نەكاتەوە رەنگە لە كلاسیكۆی داهاتوو وێران بێت.



1. خراپی هێرشبەران لە گۆڵكردن و دواكەوتنی ئەنجام:

ریال مەدرید لە دوایین دوو یاری زیاتر نیشانەی پرسیاری كەوتەسەر، راستە بەرامبەر ڤیاریال لە سانتیاگۆ 3 ـ 1 یارییەكەی بردەوە، لە یارییەدا یاریزانی ڤیاریال بە كارتی سوور كرایە دەرەوە و ریال مەدرید گۆڵێكیشی بە پێناڵتی كردووە، لە دوایین یاریش بەرامبەر خیتافی هەمووان وایاندەزانی ئەنجامەكە بۆ ریال مەدرید مسۆگەرە، بەڵام ریال مەدرید بە گۆڵێك لە خولەكەكانی كۆتایی سەركەوتنی تۆمار كرد، ئەمەش لە كاتێكدا بوو دوو یاریزانی خیتافیش بە كارتی سوور كرایە دەرەوە. ئەم دوو یارییە یەكێك لە كێشە گەورەكانی ریال مەدریدی ئاشكرا كرد كە تێیدا یانەكە نەیدەتوانی دەرفەتی گۆڵكردن بڕەخسێنێت و زۆر بە كەمی لە ناوەراست ریال مەدرید هەلی گۆڵكردنی دروست دەكرد، لە كاتێكدا بارسێلۆنا لەو تیپانە نییە كاتەكانی خۆی بەفیڕۆ بدات و لە نیو هەل دەتوانێت تیپی بەرامبەر بكووژێت.

2ـ بەرگری لاواز تەنانەت بەرامبەر 9 یاریزان

ترسناكترین لایەنی لاوازی ریال مەدرید لە هێڵی بەرگرییە، تەنانەت كاتێك خیتافی بە 9 یاریزان یاری دەكرد، كەچی یاریزانانی خیتافی دەیانتوانی زیاتر لە جارێك بگەنە گۆڵی تیبۆ كۆرتوا، ئەگەر خراپ مامەڵەكردن و بێباكی هێرشبەرانی خیتافی نەبوایە دەكرا ئەنجامەكە جیاواز بێت، پرسیارەكە ئەوەیە ئەگەر تیپێكی ئاسایی وەكو خیتافی بتوانێت ئاوها بە ئاسانی بگاتە نێو ناوچەی سزای تیپی بەرامبەر، ئەی دەبێت هێرشبەرێكی وەكو لامین یامال و بەشێك لە ئەستێرەكانی دیكەی بارسێلۆنا لە كلاسیكۆ چ بەڵایەك بەسەر ریال مەدرید بێنن؟.

3- ماستانتونۆ، سیستەمەکەی ئالۆنسۆی تێکداوە

یارییەکەی خیتافی سەلماندی کە یاری پێكردنی ماستانتونۆی گەنج لەم کاتەدا هەڵەیە، یاریزانەکە وەک "بارگرانی"یەکی ڕاستەقینە بۆ تیپەکە دەرکەوت و زیاتر لە جارێك ڕیتمی یاریکردنی ریال مەدریدی تێكدا، بۆیە پشتبەستن بەو یاریزانە وا دەكات لە كلاسیكۆ ئالۆنسۆ تووشی شەڕێكی تاكتیكی ئاڵۆز بێت، چونكە هیچ سوودێكی بۆ شێوازی یاریكردنی ریال مەدرید نابێت، لەگەڵ ئەوەشدا پێشبینی كراوە ئالۆنسۆ لە كلاسیكۆ پشت بەو یاریزانە ببەستێت چونكە ئەو راهێنەرە پێیوایە ئەگەر لە كلاسیكۆ بەشداریی بە ماستانتونۆ نەكات ئەو یاریزانە لەڕووی باوەڕ و متمانەوە دەڕووخێت، لە كاتێكدا كلاسیكۆ مەیدانی تاقیكردنەوە و سەركێشی نییە.



4- "ڤینسیۆس و گولەر نابێت بەیەكەوە لەسەر كورسی یەدەك دابنیشن"

بەرامبەر خیتافی دەركەوت كاتێك ڤینسیۆس و گولەر بە یەكەوە لە پێكهاتەی سەرەكی نەبن، هێرشبەرانی ریال مەدرید خراپ دەردەكەوت، نەبوونی ئەو دوو یاریزانە ریتمی هێرشبەری ریال مەدریدی هێواش كردبووەوە و یانەكە هیچ چارەسەری پێ نەمابوو، هەبوونی ڤینسیۆس بۆ بڕین و دزەكردن تۆپ لەگەڵ ئامادەبوونی گولەر بۆ دەستگرتن بەسەر تۆپ و شكاندنی هێڵەكان تەنیا بژاردەیەكی تاكتیكی نییە، بەڵكو پێویستییەكی گەورەیە بۆ ئالۆنسۆ، بۆیە دانیشتنی ئەم دوو یاریزانە لەسەر كورسی یەدەك بە واتای رادەستكردنی یارییەكە بە بارسێلۆنا.



5ـ ئێمباپێ لە لێدانی كۆتاییەكان لە كێشەدایە

كیلیان ئێمباپێ ئێستا بووەتە ئەو چەكە قورسە كە ریال مەدرید بۆ بڕیاردران و هەموو شتێك پشتی پێدەبەستێت، ئەو رۆڵی یەكلاكەرەوەی لە هەموو ئەنجامەكان هەیە، بەڵام ئەو هێرشبەرە فەرەنسییە وردە وردە بەهرەكانی لەبەردەم گۆڵی بەرامبەر كەمبووەتەوە و بەرامبەر خیتافی چەندان دەرفەتی ئاسانی لەدەست دا، لە كاتێكدا لەو یارییە ئێمباپێ لانیكەم دەیتوانی هاتریك بكات، ئەگەر پێبێت و ئەو یاریزانە لە كلاسیكۆ ئەمجۆرە دەرفەتانە لەدەست بدات بارسێلۆنا زۆر بە قورسی سزای دەدات.

بە گوێرەی سەرچاوە ئیسپانییەكە، ئەگەر چابی ئالۆنسۆ بەخێرایی چارەسەری ئەم پێنج كەموكورتییە نەكات، ئەوا "تۆڵەسەندنەوە"ـی ریال مەدرید لە بارسێلۆنا بۆ كلاسیكۆیەكی دیكە دوادەكەوێت.