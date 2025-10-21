بەشی گەنجینەی فیدراڵی خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی فیدراڵ

پێش کاتژمێرێک

بەشی گەنجینەی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئاب خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی فیدراڵ.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەشی گەنجینەی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ مانگی ئاب (8)ـی ساڵی (2025) کە بڕەکەی 120 ملیار دینارە، بە شێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

چاوەڕێ دەکرێت دوای ئەم هەنگاوە، وەزارەتی دارایی عێراق دەست بە خەرجکردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بکات.

ئەمە لە کاتێکدایە لە کۆبوونەوەی ڕابردووی ئەنجوومەنی وەزیراندا کە ڕۆژی چوارشەممە، 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەڕێوەچوو؛ بڕیار لەسەر ناردنی داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ بەغدا درا. هاوکات ئەنجوومەنی وەزیران داوای لە حکوومەتی فیدراڵیش کرد مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم خەرج بکات.