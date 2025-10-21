تەواو؛ ئێندریک بڕیاری کۆتایی خۆی دا

نزیکەی 150 رۆژە یاریی نەکردووە

ئێندریک دواجار بڕیاری کۆتایی خۆی دا و لە میرکاتۆی زستانە ریزەکانی ریال مەدرید بەجێدەهێڵێت.

فابریزیۆ رۆمانۆ رۆژنامەنووسی ئیتاڵی ئاشکرایکردووە، پێشبینی دەکرێت ئێندریک هێرشبەری لاوی بەڕازیلی لە بازاڕی گواستنەوەی زستانەی یاریزانان ریزەکانی ریال مەدرید بەجێبهێڵێت و بە خواستن رووبکاتە یانەیەکی دیکە، چونکە ئێندریک دەیەوێت پێش مۆندیالی 2026 خولەکی زیاتر یاریی بکات بۆ ئەوەی بانگهێشتی سێلیساو بکرێت.

🚨🇧🇷 Endrick, expected to leave Real Madrid on loan in January with talks already taking place.



The Brazilian wants to play more also ahead of World Cup 2026…



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025

ئێندریک کە نزیکەی 150 رۆژە لەگەڵ ریال مەدرید پێ بەر تۆپ نەکەوتووە و چابی ئاڵۆنسۆ تاوەکو ئێستا لەم وەرزە یەک خولەکیش یاریی پێنەکردووە، دەیەوێت بە خواستن روو لە یانەیەکی دیکە بکات کە مارسیلیای فەڕەنسی، یوڤێنتوسی ئیتاڵی و چەند یانەیەکی پرێمەرلیگ ئارەزووی گواستنەوەی هێرشبەرە 19 ساڵانەکە دەکەن.

رۆمانۆ راشیگەیاندووە، ریال مەدرید ئامادەیە بە خواستن لە مێرکاتۆی زستانە دەستبەرداری ئێندریک بێت، چونکە لەم وەرزە لە سەرجەم پاڵەوانێتییەکان تاوەکو ئێستا هەر لەسەر کورسی یەدەک دادەنیشێت.