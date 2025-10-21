پێشنیاز كراوە ناوی یاریگەی خیتافی بگۆڕدرێت بۆ "ڤیزت كوردستان"

پێش کاتژمێرێک

نوێنەری حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە ئیسپانیا پرۆژەیەكی لەگەڵ یانەی خیتافی شاری مەدرید راگەیاند و پێشنیازی ئەوەش كراوە ناوی ئەو یانەیە ئیسپانییە بكرێتە (ڤیزت كوردستان)، ئەمەش وادەكات ناوی كوردستان بە هەموو جیهان بناسێندرێت.

دارەوان حاجی حامید، نوێنەری حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە ئیسپانیا لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 راگەیاند لەم هەفتەیە زنجیرەیەك كۆبوونەوەی وەرزشیان كردووە و سەردانی یانەی خیتافی شاری مەدریدیان كردووە و لە لایەن ئەلفۆنسۆ کۆلسیۆم بەڕێوەبەری گشتی یانەكە پێشوازییان لێكراوە و رێككەوتوون چەند پرۆژەیەكی وەرزشی هاوبەش لە نێوان هەرێمی كوردستان و یانەی خیتافی جێبەجێ بكەن.

داره‌وان حاجی حامید نوێنه‌ری حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ ئیسپانیا بە كوردستان24ـی گوت: دوای ئەوەی هەوڵێكی چڕ و پڕیان داوە و توانیویانە سەرنجی یانە وەرزشیەکانی ئیسپانیا لە بواری وەبەرهێنانی وەرزشی بۆ هەرێمی کوردستان ڕابکێشن.

نوێنەرەکەی حکومەت لە ئیسپانیا ڕوونی کردەوە لە کۆبوونەوەیان لەگەڵ بەڕیوبەری وەرزشی یانەی خیتافی، پێشنیازی ئەوەیان بۆکراوە، بە چەند پرۆژەیەك ناوی یاریگای خیتافی بکرێت بەناوی (ڤیزت کوردستان)، جگە لەمەش بڕیارە یانەکە لە ڕێگەی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی كوردستانەوە چەند ڕاهێنەرێک بنێرنە هەرێمی کوردستان و وەک هەنگاوی سەرەتاش لە پارێزگای هەڵەبجە چەند خولێک بۆ ئاستی تەمەنە جیاوازەکان بكرێتەوە، دواتریش بە چەند بەرنامەیەک و چەند قۆناخێک چەندین یاریزان و ڕاهێنەری هەرێمی کوردستان بانگهێشتی یانەی خیتافی دەکرێن.

داره‌وان حاجی حامید راشیگه‌یاند جگه‌ له‌ هێنانی فێرگه‌ی ئیسپانی، بیر لە چەند پرۆژه‌یه‌كی دیكە كراوەتەوە، بەتایبەتی‌ بوونی‌ ناوی هه‌رێمی كوردستان له‌سه‌ر درێسی چه‌ند یانه‌یەكی ئیسپانیا و بە تایبەت یانەی خیتافی لە ئێستادا ئامادەیە ئەو کارە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بكات.