خەرجی مانگانەی سەرۆکایەتیی کۆمار نزیکەی چوار ملیار دینارە

پێش 30 خولەک

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق ڕایگەیاند، خەرجی مانگانەی سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق نزیکەی چوار ملیار دینار بووە و هیچ پرۆژەیەکیشی پێنەکراوە.

ئەمرۆ سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕوانگەی ئیکۆ عێراق بڵاویکردەوە، خەرجیی کرداری سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق مانگانە نزیکەی چوار ملیار دینار بووە، ئاماژەی بەوەشکرد، %99ـی ئەو خەرجییە دەچێتە سەر خەرجییەکانی بەکارخستن، لەوانەش مووچە، گەشت، پێداویستی کارگێڕی و ئاسایش.

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق ڕوونیشی کردەوە، کۆی خەرجییەکان لە ماوەی حەوت مانگی یەکەمی ئەمساڵدا 27 ملیار و 655 ملیۆن و 686 هەزار و 533 دینار بووە، کە مانگانە دەکاتە نزیکەی 3 ملیار و 951 ملیۆن دینار.

ڕوانگەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، سەرۆکایەتیی کۆمار هیچ ڕەشنووسێکی نوێی یاسای پێشکەش نەکردووە، تەنیا پێشوازی لە باڵیۆز و بەشداریکردن لە کۆنفرانسەکاندا کردووە، هەروەها ئەم جیاوازییە بەرچاوەی نێوان بڕی خەرجییەکان و چالاکییەکان، پرسیار لەبارەی بەڕێوەبردنی سامانی گشتی و کاریگەریی خەرجییەکانی حکوومەت دەوروژێنێت.