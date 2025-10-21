بانکی ناوەندی زیاتر لە 47 ملیار دۆلاری فرۆشتووە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، بانکی ناوەندی عێراق فرۆشی دراوی بیانی لە حەوت مانگی ڕابردوو ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند، زیاتر لە 47 ملیار دۆلاریان فرۆشتووە.

بانکی ناوندی عێراق ڕایگەیاندووە، فرۆشی دراوی ڕەق لە ماوەی حەوت مانگی ساڵی 2025، 47 ملیار دۆلار و 985 ملیۆن دۆلار بووە.

بانکی ناوەندی ئاماژەی بەوەشداوە، فرۆشی دراوی بیانی بەشێوەی حەواڵە 46 ملیار و 374 ملیۆن دۆلار بووە، هەروەها یەک ملیار و 611 ملیۆن دۆلاریش بەشێوەی کاش فرۆشتووە.

بانکی ناوەندی ئەوەشی ئاشکرا کرد، فرۆشی دراوی بیانی ئەمساڵ بە بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی 10.92% زیادیکردووە، کە پارساڵ 41 ملیار و 309 ملیۆن دۆلار بووە.