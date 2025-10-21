مەسرور بارزانی: ئەو جێگەیەی پارتیی لێنەبێت پیلانگێڕی دژی هەرێم دەکرێت
ئابووری

بانکی ناوەندی زیاتر لە 47 ملیار دۆلاری فرۆشتووە

عێراق بانکی ناوەندی عێراق

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، بانکی ناوەندی عێراق فرۆشی دراوی بیانی لە حەوت مانگی ڕابردوو ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند، زیاتر لە 47 ملیار دۆلاریان فرۆشتووە.

بانکی ناوندی عێراق ڕایگەیاندووە، فرۆشی دراوی ڕەق لە ماوەی حەوت مانگی ساڵی 2025، 47 ملیار دۆلار و 985 ملیۆن دۆلار بووە.

بانکی ناوەندی ئاماژەی بەوەشداوە، فرۆشی دراوی بیانی بەشێوەی حەواڵە 46 ملیار و 374 ملیۆن دۆلار بووە، هەروەها یەک ملیار و 611 ملیۆن دۆلاریش بەشێوەی کاش فرۆشتووە.

بانکی ناوەندی ئەوەشی ئاشکرا کرد، فرۆشی دراوی بیانی ئەمساڵ بە بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی 10.92% زیادیکردووە، کە پارساڵ 41 ملیار و 309 ملیۆن دۆلار بووە.

 

 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment