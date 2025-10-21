ئیمارات لە بواری کۆدنووسین، زیرەکی دەستکرد و شارەزایی دیجیتاڵی ڕاهێنان بە گەنجانی کوردستان دەکات

پێش 57 خولەک

حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شاندێکی دەوڵەتی ئیمارات جەختیان لە بەهێزکردنی هاریکاری لە نێوان هەردوولادا کرد و زیاتر لە 30 دەستپێشخەرییان ڕاگەیاند بە سوودوەرگرتن لە شارەزایی ئیمارات لە بوارەکانی، سیستەمی بەڕێوەبردن و بەرزکردنەوەی ئاستی حکوومی.

سێشەممە 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کرده‌وه‌ و تێیدا ئاماژەی داوە، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە شاندێکی دەوڵەتی ئیمارات بە سەرۆکایەتی عەبدوڵڵا ناسر لوتاە، یاریدەدەری وەزیری کاروباری ئەنجوومەنی وەزیران بۆ ئاڵوگۆڕی ئەزموون و کێبڕکێ کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، سەرۆکی حکوومەت، پێزانینی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ هاریکاری و پشتیوانیی بەردەوامی دەوڵەتی ئیمارات و بە تایبەتی سەرۆکی ئیمارات شێخ محەممەد بن زاید ئال نەهیان و جێگری سەرۆک و سەرۆک وەزیران شێخ محەممەد بن ڕاشد ئال مەکتووم دەربڕی بۆ ئەنجامدانی بەرنامەی ئاڵوگۆڕی ئەزموونی حکوومی و بەشداریکردنی شارەزاییەکانیان لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: لە میانەی گفتوگۆکاندا، جەخت لە بەهێزکردنی هاریکاری لە نێوان هەردوولادا کرا و زیاتر لە 30 دەستپێشخەرییان ڕاگەیاند بە سوودوەرگرتن لە شارەزایی ئیمارات لە بوارەکانی، سیستەمی بەڕێوەبردن و بەرزکردنەوەی ئاستی حکوومی، کە داشبۆردێکی ناوەندیی بۆ حکوومەتی هەرێم دابین دەکات بۆ چاودێریکردنی پێشکەوتنەکان لە هەموو وەزارەتەکاندا، هەروەها بڕیاردان باشتر و بەرپرسیارییەتیی بەهێز دەکات.

ئاماژەشی داوە، دەستپێشخەریی کۆدنووسانی کوردستانیش ڕاگەیەنرا، کە ئامانجی ڕاهێنانی 30 هەزار گەنجە لە بواری کۆدنووسین، زیرەکی دەستکرد و شارەزایی دیجیتاڵی، کە توانای نەوەی داهاتووی داهێنەر و خاوەنکارانی کوردستان بەهێزتر دەکات.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا باسی لەوەش کردووە، شاندی ئیماراتی تیشکیان خستە سەر ئامانجی سەردانەکەیان کە دەستنیشانکردنی بوارەکانی هاوکاریی دوولایەنەیە، لەوانە: ستراتیژی دیجیتاڵکردنی حکوومەت، پێشبینی داهاتوو، وەبەرهێنان و ئابووری، چاودێریی تەندروستی، گۆڕانی کەشوهەوا، فڕۆکەوانی، و پێشخستن و بونیاتنانی توانا مرۆییەکان و بەهێزکردنی زیاتری پەیوەندیی دوولایەنە.