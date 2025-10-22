قشڵە و كۆڵانی عارەبان نۆژەن دەكرێنەوە

پێش 54 خولەک

پارێزگای هەولێر ڕایگەیاند: دیزاین و نۆژەنکردنەوەی قشڵە و کۆڵانی عارەبان كه‌ گه‌ڕه‌كێكی دێرینی هه‌ولێره‌ ئامادەکاری بۆ کراوە بەم زووانە دەست بە هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی دەکرێت.

چوارشەممە 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، پارێزگای هەولێر لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت: قشڵە و كۆڵانی عارەبان لە ناو جەرگەی شاری هەولێر، بە شێوەیەکی دیار و جیاواز، بەشێکی گرنگی ژیانی وکه‌لتووری و فەرهەنگی شارەکەیە.

لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، ناوچە مێژووییەکان جێگە و پێگەیەكی دیارن لە مێژووی شاری هەولێر و، زۆرێك لە هونەرمەندان، شاعیران و ئەدیبانی شار لەم شوێنانەدا پێگەیشتوون و بوونەتە بەشێکی گرنگ لە پەرەپێدانی ژیان و شارستانییەتیی هەولێر، كە تا ئەمڕۆش وەک نیشانەیەک لە پێشكەوتنی پایتەختی هەرێمی كوردستان دیارن.

پارێزگای هەولێر ڕاشیگەیاند: ئێستا دیزاین و نۆژەنکردنەوەی قشڵە و کۆڵانی عارەبان، بە شێوەیەكی كولتووری و پاراستنی ناسنامە و ڕەنگە مێژووییەكەی ناوچەکە لە لایەن پارێزگای هەولێر ئامادەكاریی بۆ كراوە و لەم نزیكانە دەست بە هەنگاوەكانی جێبەجێكردنی دەكرێت.