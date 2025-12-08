ئەمەریکا بە فڕۆکەیەکی تایبەت دەیان هاووڵاتی ئێرانی و عەرەب دیپۆرت دەکاتەوە

پێش 15 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ـی کانوونی یەکەمی 2025، دەسەڵاتدارانی ئەمەریکا پرۆسەی دیپۆرتکردنەوەی نزیکەی ٥٠ هاوڵاتی بیانی ئەنجامدا، کە زۆربەیان هەڵگری ڕەگەزنامەی ئێرانی و وڵاتانی عەرەبین.

ڕۆژنامەی "نیویۆرک تایمز"، لە زاری بەرپرسانی ئێرانیەوە بڵاویکردەوە، فڕۆکەکە کە لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەمەریکاوە بە تایبەت بەکرێ گیراوە، لە ویلایەتی ئەریزۆناوە بەڕێکەوتووە و بڕیارە لە میسر و کوێت بنیشێتەوە، بەر لەوەی سەرنشینە ئێرانییەکان بگەیەنێتە تاران.

ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی نێوان واشنتن و تاراندا دێت بۆ هەماهەنگی گەڕانەوەی نزیکەی دوو هەزار ئێرانی کە فەرمانی دیپۆرتکردنەوەیان هەیە، ئەمە دووەمین گەشتی لەو جۆرەیە دوای گەشتی یەکەمی مانگی ئەیلوولی ڕابردوو، کە جێگەی شێوازی پێشووی دیپۆرتکردنەوەی تاکەکەسی گرتۆتەوە.

لەوبارەیەوە موجتەبا شاستی کەریمی، بەرپرسی کونسوڵگەرییەکانی ئێران ڕایگەیاند، وڵاتەکەی چاوەڕێی گەیشتنی 55 هاووڵاتی دەکات، ئاماژەی بەوەشدا، گەڕانەوەی ئەو هاووڵاتیانە بە خواستی خۆیان بووە بەهۆی "سیاسەتی ڕەگەزپەرستی و مامەڵەی نامرۆڤانە" لە ئەمەریکا .

لە بەرامبەردا، یاسەمین ئەنساری، پەرلەمانتاری ئەمەریکی بە ڕەچەڵەک ئێرانی، نیگەرانی خۆی دەربڕی و هۆشداریدا لەوەی ڕەنگە لەنێو دیپۆرتکراوەکاندا کەسانێک هەبن لەکاتی گەڕانەوەیان بۆ ئێران ڕووبەڕووی مەترسی و چەوساندنەوە ببنەوە.

لە گەشتی پێشوودا کە لە مانگی ئەیلوول ئەنجامدرا، دەنگۆی بەکارهێنانی توندوتیژی و لێدان بۆ ناچارکردنی کۆچبەران بڵاوبوویەوە، هەرچەندە ئەمەریکا و قەتەر ئەو تۆمەتانەیان ڕەتکردەوە.

لە دوا هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمەریکا، دۆناڵد ترەمپ بەلێنی بە ئەمەریکییەکان دا، دژی هاتنی کۆچبەران بوەستێتەوە و ئەو پەنابەرانەی لە ئەمەریکا نیشتەجێن و مایەی هەڕەشەن دیپۆرتیان بکاتەوە.