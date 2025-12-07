لە بارزان زۆرترین و لە چەمچەماڵ کەمترین ڕێژەی باران باریوە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، ئاماری ڕێژەی باران بارینی بڵاوکردەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، برى باران بارینی لە ناوچە جیاجیاکانى هەرێمی کوردستان لە کاتژمێر 9 ـی بەیانى تاکو کاتژمێر 9ـی ئێوارەی بڵاوکردەوە.

بەگوێرەی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی، زۆرترین ڕێژەی باران بارین، لە بارزان بووە، 30.4 ملم باریوە. کەمترینی لە چەمچەماڵە، دلۆپ دلۆپ باریوە.

ئامارەکان بەمشێوەیە:

هەولێر 2.9 ملم

پیرمام 7.1 ملم

دهۆک 6.9 ملم

زاخۆ 14.7 ملم

چمچماڵ دڵۆپ دڵۆپ

شەمامک 1.1 ملم

ئاکرێ 13 ملم

ئامێدی 0.2 ملم

بامەرنی 13.4 ملم

بارزان 30.4 ملم

حاجی ئۆمەران 1.8 ملم

خەبات 8.4 ملم

سۆران 4.4 ملم.