بۆ ئەمساڵی خوێندن 105 خوێندکاری هەرێمی کوردستان لەزانکۆکانی عیراق وەرگیراون و بەپێچەوانەشەوە 266 خوێبدکاری پارێزگاکانی عیراق ناویان لەزانکۆکانی کوردستان هاتۆتەوە و لەهەرێمی کوردستان دەخوێنن.

هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق و هەرێمی کوردستان لەبەغدا دەستپێشخەرییەکیان ڕاگەیاند بۆ خوێندنی خوێندکاران لە زانکۆکانی عێراق و هەرێمی کوردستان.

وەزیری خوێندنی باڵای عێراق گوتی، لەدوای ساڵی 1991 ئەمە یەکەم هەنگاوە و پلان هەیە ساڵانی داهاتوو کورسی خوێندن بۆ خوێندکاران لە هەرێمی کوردستان و عیراق زیاد بکرێت

لەدوای 34 ساڵ، بۆ یەکەمجار خوێnدکارانی هەرێمی کوردستان دەتوانن لە زانکۆکانی عێراق و بەپێچەوانەشەوە خوێندکارانی پارێزگاکانی عێراق دەتوانن لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بخوێنن، بۆ ساڵی خوێندنی 2025-2026 هەزار کورسی خوێندن بۆ خوێندکاران دابینکراوە و 105 خوێندکاری کوردستان لە زانکۆکانی عێراق و 263 خوێندکاری عێراقیش لە زانکۆکانی کوردستان وەرگیران.

نەعیم عەبود، وەزیری خوێندنی باڵای عێراق، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ ئەمە هەنگاوێکی باشە و دەکرێت پەرەی پێبدرێت، چونکە لەساڵی 1991 وەرگرتنی خوێندکاران ڕاگیرابوو، بۆیە ئێمە هەست بەخۆشحاڵییەکی زۆر دەکەین و دەستکەوتێکی زۆرباشی حکوومەت و وەزارەتی خوێندنی باڵایە و کاردەکەین ساڵانی داهاتوو ژمارەکە بەرزتر بکەینەوە.

هەرچەندە کێشەی دانپێدانانی بەشێکی زۆری زانکۆکان لە لەنێوان هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق و هەرێمی کوردستان چارەسەرکراوە بەڵام بەهۆی جیاوازی سیستەمی خوێندن و زمان و کاتی دەوامی زانکۆکان تائێستا زانکۆی گەرمیان و 5 زانکۆی دیکەی سەر بە حکوومەتی عێراق لەسنووری ناوچە جێناکۆکان کێشەی دانپێدانیان هەیە.

دکتۆر خەتاب ئەحمەد، بەرێوبەری گشتی لەوەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان دەڵێت: ئێستا نزیکەی 85 زانکۆی تایبەت هەیە لەم ژمارەیە لەگەڵ 80 زانکۆ هیچ گرفتێکمان نییە، تەنیا 5 زانکۆ نەبێت ئەوەش لەبەر ئەوەی لەو سنوورانەن یاخود لەو ناوچە جێناکۆکەکان کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و تێبینیمان لەسەریان هەیە.