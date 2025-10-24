شاندی ئیمراڵی لەگەڵ ئەردۆغان کۆدەبنەوە

پێش 49 خولەک

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، لەگەڵ شاندی ئیمرالی کۆدەبێتەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 24ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەگوێرەی زانیارییەکانی میدیاکانی تورکیا، شاندی ئیمرالی ڕۆژی سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، لەگەڵ سەرۆک کۆماری تورکیا کۆدەبنەوە، شاندەکە پێکهاتوون: لە پەروین بوڵدان و میدحەت سانجار، ئامانجی کۆبوونەوەکە دانانی نەخشە ڕێگای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و کاری کۆمیتەی هاوپشتی نیشتمانی و برایەتی و دیموکراسی لە پەرلەمان و هەروەها داواکاری دەم پارتی بۆ سەردانی ئیمرالی و کۆبوونەوە لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان تاوتوێ دەکرێت.

یەکەمین دیداری ئەردۆغان و شاندی ئیمرالی لە 10ـی نیسان بەڕێوەچوو. لە یەکەمین دیدار هەر یەکە لە پەروین بوڵدان و پەرلەمانتاری کۆچکردوو، سری سورەیا ئۆندەر ئامادەبوون.

هەروەها کۆبوونەوەی دووەم لە 7ـی تەمموز لە کۆشکی سەرۆکایەتی تورکیا بەڕێوەچوو.