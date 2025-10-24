نێچیرڤان بارزانی: پێویستە پارتی حزبی یەکەم بێت لە نەینەوا

پێش 16 خولەک

ئەمڕۆ هەینی 24ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، بانگەشەی هەڵبژاردنی پارتی بۆ کاندیدانی نەینەوای پارتی لە پارێزگای دهۆک بەڕێوەدەچێت.

نێچیرڤان بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئامادەبووانی کەرنەڤاڵ و بانگەشەکە لە گوتارێکدا گوتی: ئێوە نوێنەری سنوورێکی زۆر فراوان و گرنگن بۆ هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق، ئاماژەی بەوە کرد کە سنوورێکی زۆر فراوانە، بە هەموو نەتەوە و ئاینیەکان، سنوورەکەی ئێوە عێراقێكی بچووکە.

دەڵێت: بەهێزبوونی پارتی لە بەغدا بۆ هاوسەنگی و بەیەکەوە کارکردن و بەرژەوەندی سنووری نەینەوا و بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق، بۆ پاشەڕۆژی کوردستان و عێراق، پیویستە پارتی یەکەم بێت لە نەینەوا، ئەمە بەڵێنی ئێمەیە لەو هەڵبژاردنە.

گوتی: لەهەر شوێنێک پارتی بەهێز بێت، ئارامی و ئاوەدانی هەیە، مەدەنییەت و پێشکەوتن هەیە، لەبەر ئەوە بەر لەوەی بەرژەوەندی پارتی بێت، بەرژەوەندی پارێزگای نەینەوایە پارتی بەهێزبێت، لە بەرژەوەندیی پێکهاتە ئایینیەکانە، پێکهاتەی نەتەوەیی، بۆیە پێویستە پارتی بەهێز بێت.

نێچیرڤان بارزانی گوتی: پێویستە ڕۆژی 11ـی 11 بچینە سەر سندووقی دەنگدان و دەنگ بە لیستی 275 پارتی بدەین.

ئاماژەی بەوەشکرد، هیچ کەس و لایەنێک ناتوانێت و بۆی نییە پێکەوەژیانی نەینەوا تێک بدات، بە هەبوونی پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییە جیاوازەکان، ئەرکی پارتی لە نەینەوا زەحمەتترە، بۆیە پێویستە وەکو هەموو جارێک توانا و هێزی خۆتان بسەلمێنن، لیستی 275ـی پارتی بەرەو سەرکەوتنێکی مەزن ببەن.

