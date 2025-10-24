ئیبراهیم عەبدولمەجید: پرۆژە گەشتیارییەکانی هەرێمی کوردستان 20 هەزار دەرفەتی کاری ڕەخساندووە

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە چوارچێوەی پلانەکانی کابینەی نۆییەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ژمارەی گەشتیاران لە سەرانسەر هەرێم زیادی کردووە، دەشڵێت، پرۆژە گەشتییارییەکانی هەرێمی کوردستان 20 هەزار دەرفەتی کاری ڕەخساندووە، کە تەنیا 20% کارمەندی بیانین.

ئیبراهیم عەبدولمەجید گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کوردستان24 ڕایگەیاند، بەراوردکردنی کەرتی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان و عێراق نادادپەروەرانەیە، چونکە کوردستان لەچاو عێراق لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتووە و زۆرینەی گەشتیارانی هەرێمی کوردستانیش لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە دێن ئەوەش سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە کە هەرێمی کوردستان زۆر جیاوازە.

گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزار باسی لەوەش کرد، ژمارەی گەشتیارانی هەرێم بە شێوەیەکی بەرچاو لە بەرزبوونەوەدایە، بە تایبەت گەشتیارە نێودەوڵەتییەکان، هۆکارەکەشی بۆ ستراتیژییەتی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بووژاندنەوە و هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات دەگەڕێتەوە، گەشتوگوزار یەکێک بووە لەو سێکتەرانەی لە پێشەوەی پلانەکان دابوو و داتاکانیش ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن.

هەروەها ئیبراهیم عەبدولمەجید ڕایگەیاند، لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوودا: 80 پرۆژەی ستراتیژی گەشتیاری لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بە گوژمەی زیاتر لە 7 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار ئەنجامدراوە، هاوکات زیاتر لە 700 پرۆژەی ڕێگاوبان کە بەشێکیان ستراتیژی بوون و لە دەرەوەی شار جێبەجێکرابوون.

هەروەها گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزار ئاماژەشی دا، لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان سێ هەزار و 100 شوێنی گەشتیاری هەن، کە 482 هۆتێل، 282 مۆتێل، نزیکەی 1000 ڕێستوڕانت، 44 کۆمەڵگەی گەشتیاری و نزیکەی 700 کۆمپانیای گەشتیاریمان هەیە، گوتیشی: لە هەرێمی کوردستان توانای لەخۆگرتنی 100 هەزار گەشتیارمان هەیە.

لە بارەی داهاتی گەشتوگوزار ئیبراهیم عەبدولمەجید ئەوەی خستەڕوو، بە شێوەیەکی گشتی دوو جۆر داهاتی گەشتیاری هەیە یەکێکیان ڕاستەوخۆ لە گەشتیارەوە دەچێتە لای هاونیشتمانییان و جۆرەکەی دیکەش وەکوو داهات بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە و هەر گەشتیارێک لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات لەنێوان 250 تا 350 دۆلار خەرج دەکات و گەشتیارە نێودەوڵەتییەکانیش نزیکەی 2000 دۆلار خەرج دەکەن.

ئاماژەی بەوەش کرد، لە کەرتی گەشتیاری زیاتر لە 20 هەزار کەس کار دەکەن کە زیاتر لە 80%یان هاونیشتمانییانی نێوخۆی هەرێمی کوردستانن، ڕاشیگەیاند، ماستەرپلانی بەرەوپێشبردنی کەرتی گەشتیاری سەرانسەری هەرێمی کوردستان لە خۆ دەگرێت و بە هیچ شێوەیەک جیاوازی لە شوێنێک بۆ شوێنێکی دیکە نییە.