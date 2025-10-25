مەسرور بارزانی: گوناهە هێشتا کەرکووک کارەبای 24 کاتژمێری نییە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ شەممە، 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275 تایبەت بە هەردوو مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدا و کەرکووکی پارتی، لە هەولێر؛ لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "داوا لە خەڵکی کەرکووک دەکەم، دەنگمان پێ بدەن و متمانەمان پێ بدەن، بۆ ئەوەی وەکوو هەموو شارەکانی کوردستان پێشبخەین و بەرەو پێشەوە ببەین. گوناهە شارێکی وەکوو کەرکووک هێندە شەهیدەی دابێت، لەسەر دەریای نەوت بێت، هێشتا کارەبای 24 کاتژمێری و خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانی نەبێت."