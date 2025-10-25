مەسرور بارزانی: گوناهە هێشتا کەرکووک کارەبای 24 کاتژمێری نییە
ئەمڕۆ شەممە، 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275 تایبەت بە هەردوو مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدا و کەرکووکی پارتی، لە هەولێر؛ لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "داوا لە خەڵکی کەرکووک دەکەم، دەنگمان پێ بدەن و متمانەمان پێ بدەن، بۆ ئەوەی وەکوو هەموو شارەکانی کوردستان پێشبخەین و بەرەو پێشەوە ببەین. گوناهە شارێکی وەکوو کەرکووک هێندە شەهیدەی دابێت، لەسەر دەریای نەوت بێت، هێشتا کارەبای 24 کاتژمێری و خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانی نەبێت."