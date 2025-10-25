مەسرور بارزانی: دەبێت ڕێڕەوی حووکمڕانی لە بەغداوە ڕاست بکرێتەوە
ئەمڕۆ شەممە، 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275 تایبەت بە هەردوو مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدا و کەرکووکی پارتی، لە هەولێر؛ لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "پارتی تەنیا بەرگری لە کورد ناکات، بەڵکوو بەرگریی لە عەرەب، تورکمان و هەموو پێکهاتەکانی دیکەی عێراق دەکات." دووپاتیشی کردەوە "دەبێت ڕێڕەوی حووکمڕانی لە بەغداوە ڕاست بکرێتەوە، پێویستە مافی هەموو پێکهاتەکانی عێراق وەکوو یەک دابین بکرێت."