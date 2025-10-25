مەسرور بارزانی: دەبێت ڕێڕەوی حووکمڕانی لە بەغداوە ڕاست بکرێتەوە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ شەممە، 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275 تایبەت بە هەردوو مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدا و کەرکووکی پارتی، لە هەولێر؛ لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "پارتی تەنیا بەرگری لە کورد ناکات، بەڵکوو بەرگریی لە عەرەب، تورکمان و هەموو پێکهاتەکانی دیکەی عێراق دەکات." دووپاتیشی کردەوە "دەبێت ڕێڕەوی حووکمڕانی لە بەغداوە ڕاست بکرێتەوە، پێویستە مافی هەموو پێکهاتەکانی عێراق وەکوو یەک دابین بکرێت."