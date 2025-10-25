ڕێبوار هادی: ئەگەر حکوومەتی داهاتووی عێراق کێشەی مووچە چارە نەکات، پارتی بەشداریی ناکات

پێش 43 خولەک

سەرۆکی لیستی پارتی لە بازنەی هەولێر جەختی لەوە کردەوە، ئەگەر حکوومەتی داهاتووی عێراق بەڵێنی چارەکردنی کێشەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان نەدات، پارتی بەشداریی لەو حکوومەتەدا ناکات.

شەممە 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕێبوار هادی، سەرۆکی لیستی پارتی لە بازنەی هەولێر، لە میانی بەشداری لە بەرنامەی ئابووری و هەڵبژاردنی کوردستان24 کە هاژە غەفوور پێشکەشی دەکات، گوتی: پێویستە لە کارنامەی حکوومەتی داهاتووی عێراق چارەیەکی بنەڕەتی بۆ مووچە و بودجە بکرێت، بودجەی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی هەرێمەکان بۆ هەرێمی کوردستان بنێردرێت.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، ئەگەر حکوومەتی داهاتووی عێراق بەڵێنی چارەکردنی کێشەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان نەدات، پارتی بەشداری لەو حکوومەتەدا ناکات.

سەرۆکی لیستی پارتی لە بازنەی هەولێر، باسی لەوە کرد، پێشتر هەوڵی جیددی درابوو بۆ چارەکردنی کێشەی مووچە، بەڵام بەهۆی بوونی ئەجێندای سیاسی لە پشت ئەم بابەتەوە، هەوڵەکان سەرکەوتوو نەبوون.

ڕێبوار هادی، جەختی لەسەر ئەوە کردەوە، کە ئەرکی سەرەکی پەرلەمانتاران بریتییە لە بەرگریکردن لە مافی خەڵک و مووچەش یەکێکە لە مافە سەرەتاییەکانی هاووڵاتییان.

گوتیشی: دروشمی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان بریتییە لە "هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان"، بە بێ بەشداریی پارتی، حکوومەت لە عێراقدا پێک نایەت.