له‌ عێراق نه‌ك هه‌ر ڕێنماییه‌كان، به‌ڵكوو یاسا و ده‌ستووریش به‌رده‌وام پێشێل ده‌كرێن و ده‌زگا و دامه‌زراوه‌كانی ده‌وڵه‌ت ڕۆژانه‌ له‌ بری به‌ دامه‌زراوه‌ییبوون و كاری پیشه‌ییانه‌ی خۆیان، هه‌ستیان پێ ده‌كرێت به‌ میزاجی كه‌سیی به‌ڕێوه‌ ده‌برێن.

عێراقییه‌كان به‌تایبه‌تی له‌ دوای ساڵی 2003ـه‌، ئومێدیان وابوو وڵاته‌كه‌یان ده‌بێته‌ ته‌واو دیموكراسی، ته‌كنۆكرات، سیستماتیك و دامه‌زراوه‌یی، به‌ڵام به‌ پێچه‌وانه‌وه‌، ڕۆژ له‌ دوای ڕۆژ، ڕووبه‌ڕووی ڕووداوگه‌لێكی سه‌یر و سه‌مه‌ره‌ ده‌بنه‌وه‌، كه‌ له‌ جیهاندا وێنه‌یان كه‌م و ده‌گمه‌نه‌ و نیشانده‌ری ئه‌وپه‌ڕی ناسیستماتیكی و نادامه‌زراوه‌یین.

خه‌ڵكی به‌غدا ڕه‌خنه‌ی توند له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیی پۆلیسی هاتوچۆی شاره‌كه‌یان ده‌گرن و ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كه‌ن، له‌ بری كارئاسانی بۆ ڕاییكردنی مامه‌ڵه‌كانیان، دروستكردنی ڕێگه‌وبانی نوێ به‌ كوالێتی به‌رز و مۆدێرن، نه‌هێشتنی جه‌نجاڵی و قه‌ره‌باڵغی شه‌قامه‌كان، دانانی كامێرای چاودێریی بۆ كه‌مكردنه‌وه‌ی ڕێژه‌ی ڕووداوه‌كانی هاتوچۆ و دانانی سنوورێك بۆ مردن به‌هۆی ئه‌م ڕووداوانه‌وه‌، كه‌چی بڕیار و ڕێنمایی سه‌یر و سه‌مه‌ره‌ ده‌رده‌كات له‌ هیچ شوێنێكی جیهان بوونیان نییه‌.

شۆفێرانی به‌غدا ڕایگه‌یاندووه‌، به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیی هاتوچۆی شاره‌كه‌یان (پشكنینی مایه‌سیری)، بۆ نوێكردنه‌وه‌ی مۆڵه‌تی شۆفێری به‌ مه‌رج داناوه‌، ئه‌مه‌ش پرسێكی سه‌یر و سه‌مه‌ره‌ و مایه‌ی گاڵته‌جاڕییه‌ و ئه‌وپه‌ڕی سووكایه‌تیپێكردنی شۆفێرانه‌.

خه‌ڵكی به‌غدا به‌ ده‌م ناڕه‌زایه‌تییه‌وه‌ به‌ میدیا عێراقییه‌كانیان گوتووه‌، ئامانجی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیی هاتوچۆی شاره‌كه‌یان (پشكنینی مایه‌سیری)، ته‌نیا بۆ كۆكردنه‌وه‌ی پاره‌ و گیرفانبڕینیانه‌ به‌ شێوازێكی دیكه‌، ئه‌وپه‌ڕی سووكایه‌تیپێكردنی تێدایه‌ به‌ شكۆ و كه‌سایه‌تیی خه‌ڵكی ئه‌و شاره‌ دێرینه‌ی عێراق.