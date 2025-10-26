تیمێک لە ئەڵمانیاوە بۆ ڕاهێنانێکی تایبەت گەیشتوونەتە کوردستان

پێش کاتژمێرێک

تیمێکی ڕاهێنەرانی نێودەوڵەتی لە ئەڵمانیاوە گەیشتوونەتە کوردستان، دەیانەوێت بەنوێترین شێوازی نێودەوڵەتی، ڕاهێنان بە تیمەکانی وەڵامدانەوەی خێرا بکەن بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ڕووداوە نەخوازراوەکان.

سروە ڕەسوڵ، بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی هەماهەنگی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ڕاهێنانەکانی تیمی تایبەتی وڵاتی ئەڵمانیا، لە چوارچێوەی هاوبەشیی نێوان ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکانی وەزارەتی ناوخۆی‌ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئاژانسی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری تەکنیکی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی ئەڵمانیایە.

وەک بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی هەماهەنگی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: نوێنەری ئاژانسی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری تەکنیکی بە هاوبەشی شاندێکی باڵای ڕاهێنەرانی نێودەوڵەتی ئاژانسی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری تەکنیکی، کە لە ووڵاتی ئەڵمانیاوە هاتوونەتە هەرێمی کوردستان، بۆ یەکەمجار دەستیان بە ڕاهێنانێکی تایبەت بە تیمەکانی وەڵامدانەوەی خێرای هەرێمی کوردستان کردووە بۆ ڕاهێنانیان لەسەر میکانیزمەکانی پێشکەوتووەکانی کۆنتڕۆڵکردنی قەیرانەکانی دێنە پێشەوە.

سروە ڕەسوڵ ئاماژەی بەوەشکرد، ڕاهێنانەکە لە چوارچێوەی هاوبەشیی نێوان ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکانی وەزارەتی ناوخۆی‌ حکوومەتی هەرێمی کوردستانە لەگەڵ ئاژانسی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری تەکنیکی وەزارەتی ناوخۆی ئەڵمانیا.

بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی هاوبەشی قەیرانەکان ڕایگەیاند: 25 ئەندام لە تیمەکانی وەڵامدانەوەی خێرا لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بەشدارییان کرد، یەک لە ئامانجەکانی لە ڕاهێنانەکەش ئەوەیە، بەشداربووان لە داهاتوودا ببنە ڕاهێنەر.