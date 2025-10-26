دلاوەر جەوهەر: پارتی بەڵێنەکانی دەکاتە کردار

پێش دوو کاتژمێر

کاندیدێکی پارتی لە بازنەی هەولێر، ئاماژەی بەوە دا، لە کابینەی نۆیەم زۆرترین پرۆژە و خزمەتگوزاری لە سنووری ئیدارەی سۆران جێبەجێکران.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، د. دلاوەر جەوهەر، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە کاتی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر8:00، لە کوردستان24، ڕایگەیاند: سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی خزمەت بە خەڵک دەکات و لە کابینەی نۆیەم بە سەرکردایەتی مەسرور بارزانی زۆرترین خزمەتگوزاری لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران جێبەجێ کراون، لە چوار ساڵی داهاتوو، سۆران گۆڕانکاری زۆر گەورە بەخۆیەوە دەبینێت، لە ڕووی پێشکەوتن و خزمەتگوزارییەوە.

دلاوەر جەوهەر گوتی: جیاوازی پارتی و حزبەکانی دیکە ئەوەیە ئەوەی دەیڵێت دەیکاتە کردار، بەڵێنێک نادات ئەگەر جێبەجێی نەکات، کاری لە پێشینەی پەرلەمانتارانی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، داکۆکیکردنە لە ماف و شایستەکانی خەڵکی کوردستان.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئەو کەسەی دەچێتە پەرلەمانی عێراق پێویستە کەسێکی شارەزابێت لە زمانی عەرەبی، چونکە لە ڕابردوو چەند جارێک بەهۆی نا شارەزایی بەشێک لە پەرلەمانتارانی کورد پرۆژە یاساکان لە دژی ئێمە پەسند کراون، هاوکات پێویستە پەرلەمانتار فرە ڕەهەند بێت.

11 تشرینی دووەمی 2025، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.