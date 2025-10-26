وەزارەتی دارایی و ئابووری: سبەی زیاتر لە 60 هەزار خانەنشین مووچەکانیان لە ڕێگەی هەژماری من وەردەگرن

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، سبەی زیاتر لە 60 هەزار خانەنشین لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان مووچەکانیان بە شێوەیەکی دیجیتاڵی لە ڕێگەی هەژماری من وەردەگرن.

یەکشەممە 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ژمارەی مووچەخۆرانی مەدەنی و خانەنشین لە پرۆژەی هەژماری من گەیشتووەتە نزیکەی 550 هەزار مووچەخۆر، هاوکات لە سبەیەوە زیاتر لە 60,000 خانەنشین لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان مووچەکانیان بە شێوەیەکی دیجیتاڵی لە ڕێگەی هەژماری من وەردەگرن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم پرۆسەیە کاریگەرییەکی گەورەی هەبووە لەسەر ئەزموونی خانەنشینان بۆ ئەوەی بە ئاسانترین شێوە دەستییان بە مووچەکانیان بگات.

ژمارەی فەرمانبەران کە بەدیجیتاڵی مووچەی مانگی هەشت وەردەگرن بەپێی پارێزگا

تاوەکوو ئێستا، زیاتر لە 950 هەزار مووچەخۆر، خۆیان لە پرۆژەی هەژماری من تۆمار کردووە. لە چوارچێوەی پرۆژەکە زیاتر لە 580 ئامێری ڕاکێشانی پارە (ATM) لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان جێگیرکراون بۆ ئەوەی هاووڵاتییان بە شێوەیەکی 24 کاتژمێری بتوانن پارە ڕابکێشن.

پرۆژەی هەژماری من، کە دەستپێشخەرییەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بە بانکیکردنی مووچەی مووچەخۆران، لە ساڵی 2023 لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیێندرا، وەک بەشێک لە بەرنامەی کابینەی نۆییەمی حکوومەت بۆ بە دیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و بەهێزکردنی گشتگیری دارایی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.

بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانی www.myaccount.gov.krd بکەن، یاخود پەیوەندی بکەن بە سەنتەری خزمەتگوزاری هەژماری من بە ژمارە 1991.