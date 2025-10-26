ئامینە زکری: یەکێتی نیشتمانی ڕێگربووە لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت

پێش دوو کاتژمێر

ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاشکرای دەکات، یەكیتی نیشتمانی ڕێگربووە لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت و باوەڕی بە سندووقی دەنگدان نییە.

ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، دەڵێت: یەکێتی نیشتمانی ئاشکرای کردووە، باوەڕی بە سندووقی دەنگدان و دەنگی دەنگدەرانی کوردستان نییە، هەموو دەستکەوتیشی کە باسی لێوەدەکات ئەوەیە، ڕێگر بووە لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت.

11ـی مانگی داهاتوو هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقە، پارتی بە دروشمی هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان بەشدارە، ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24 راگەیاند، بۆ ئەوەی دەستوور و بنەماکانی دروستبوونی عێراقی نوێ جێبەجێ بکرێن، دەبێت پارتی بە بەهێزی بچێتە بەغدا. لەبارەی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەدا، یەکێتی لە پێکهێنانی کابینەی نوێ رێگربووە و باوەڕی بە سندووقی دەنگدان نییە. ئامینە زکری دووپاتیشیکردەوە، کابینەی نۆ بە سەرۆکایەتیی مەسرور بارزانی، چەندین شاکاری لە کەرتە جیاوازەکان خولقاندووە و خەونەکانی کردە راستی.

11ـی مانگی داهاتوو، هەمووان لە عێراق دەچنە سەر سندوقی دەنگدان و نوێنەری خۆیان بۆ پەرلەمانی عێراق هەڵدەبژێرن..پارتی دیموکراتی کوردستان بە دروشمی هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان بەشدارە.

62 ماددەی دەستووری عێراق تایبەت بە هەرێمی کوردستان و فیدراڵیەت لە عێراق پێشێلکراون و یاسایان بۆ دەرنەکراوە، یان یاسایان بۆ دەرکراوە و جێبەجێ نەکراون. ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بۆ ئەوەی دەستوور و بنەماکانی دروستبوونی عێراقی نوێ جێبەجێ بکرێن، دەبێت پارتی بە بەهێزی بچێتە بەغدا، دەڵێت: ئەوانەی ئێستا سەرکردایەتی عێراق دەکەن، باوەڕیان بە سیستەمی فیدراڵییەت نییە، کوردستانیش مەرکەزیەت قەبوڵ ناکات و پارتی جەخت لەوە دەکاتەوە، پێویستە دەستوور وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت

ئامینە زکری دەڵێت: پارتی حزبێکی لۆژیکی و واقیع بینانەیە و لەگەڵ واقیع هەڵسوکەت دەکات، هەموو هەوڵێکی پارتی ئەوەبووە دوای هاتنە کایەی عێراقی تازە، لەسەر بنەمای سازان و لێکتێگەیشتن و ڕێیکەوتنی نێوان کوردستان و حکوومەتی عێراق، پرسەکان ڕێک بخرێن، بەڕێگەی گفتوگۆ و دیالۆگ کێشەکان چارەسەر بکات، گوتی: پارتی هەڕەشە ناکات، بەڵکو بڕیار دەدات و بڕیار جێبەجێ دەکات، بۆیە هەمیشە هەوڵمانداوە بەڕێگەی دیالۆگ کێشەکان لەگەڵ بەغدا چارەسەر بکەین، یەکپارچەیی عێراق پەیوەستە بە جێبەجێکردنی دەستوور.

ئامینە زکری گوتی: پارتی نوێنەرایەتی دۆزی گەلی کوردستان لەهەر چوار پارچەدا دەکات، ئەمەش دروشم نییە، بە کردار ئەوەی سەلماندووە، پێویستە پارتی لە بەغدا بەهێز بێت بۆ ئەوەی بتوانێت بەرگریی لە مافەکانی گەلی کوردستان بکات، هەر کاتێک پێویست بێت، پارتی بەهێز بەرگریی لە خاکی کوردستان دەکات، لە دۆزی ڕەوای کوردستان دەکات، ئاماژەی بەوەشکرد، نەوەک هەر بۆ بەرگریی، پارتی بەهێزەوە کاری بۆ خۆشگوزەرانی هاووڵاتییانی کوردستان کردووە، نموونەی ئەوە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە شاکاری خوڵقاندووە، دەشڵێت: گەورەترین بانگەشە و دەستکەوتی لایەنێکی حزبی کوردستان ئەوەیە، نەیهێڵاوە کابینەی نوێی پێکبهێنرێت.

ئاماژەی بەوە کرد، بەر لە هەڵبژاردنەکانی پێشوو، پارتی دەستپێشخەربوو هاوپەیمانی لەگەڵ پارت و لایەنەکانی ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بکات، لەبەر ئەوەی پرسەکە پەیوەست بوو بە خاک، پارتی هەوڵیدا دەنگی کورد یەکبخات، خەڵکی کوردستان دیکتاتۆریەت و مەرکەزیەت قەبوڵ ناکات.

دەشڵێت: پارتی داکۆکی تەنیا لە مافی کورد ناکات، بەڵکو داکۆکی لە مافی تەواوی نەتەوە و پێکهاتەکانی کوردستان دەکات، ئەوەش فەلسەفەی ڕێبازی بارزانە، واتە دیموکراسیەتە، باوەڕبوونە بە مافی ئەوانەی لەگەڵ تۆ دەژین، فەلسەفەی بارزان قوتابخانەیەکە بەستراوەتەوە بە مافی پێکەوەژیان و ژیانێکی ئاشتی و ئازادی تەواوی گەلان.

ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان گوتی: زیاتر لە ساڵێکە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوەچووە، تاوەکو ئێستا کابینەی نوێ پێکنەهێنراوە، ئامینە زکری ئاشکرایکرد، یەکێتی لە پێکهێنانی حکوومەت ڕێکربووە و چاویان لەوەیە دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق حکوومەت پێکبهێنرێت، دەشڵێت: یەکێتی باوەڕی بە سندوقی دەنگدان نییە و گەورەترین دەستکەوتیان ئەوەیە نەیانهێڵاوە حکوومەت پێکبهێنرێت، یەکێتی پێی وایە لە بەرژەوەندی ئەواندا نییە کابینەی نوێی حکوومەت پێک بێت.

دەشڵێت: لە شەش ساڵی ڕابردوو سەرەڕای چەندین قەیرانی دارایی و سیاسی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاوەدانکردنەوە و بەهێزکردنی ژێرخانی کوردستان نەوەستا.

ئامینە زکری گوتیشی: گەورەترین کێشە و ناکۆکی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ، جێبەجێ نەکردنی دەستوورە، لەکاتێکدا لە 2005، زیاتر لە 85 لەسەدی گەلی عێراق دەنگیان بە دەستووردا، ئەمجارە پارتی بۆ جێبەجێکردنی دەستوور لە بەغدا دەجەنگێت، چونکە بە بڕوای ئامینە زکری بەغدا قووڵایی ستراتیژی هەرێمی کوردستانە، دەبێت دەنگدەران دەنگ بە لیستی 275 بدەن و بە بەهێزی پارتی بنێرە بەغدا.

دەشڵێت: حکوومەتی عێراق دەستووری جێبەجێ نەکردووە، هیچ بەهایەکی بۆ ڕێککەوتنەکان و ئیمزاکانی خۆیان نەهێشتووەتەوە، ئێمە دەمانەوێت پرەنسیپی شەراکەت، مەبەستمان شەراکەتی ڕاستەقینەیە لە سیاسەت و بڕیاردان، کاتێک باسی هاوسەنگی دەکەین، واتا هاوسەنگی هەبێت لە هەموو ئەو پلەی لە دەوڵەتدا هەیە لە دامەزراوەکاندا، کاتێک باسی تەوافوق دەکەین، پێویستە تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان بپارێزرێت.