شەش هەزار پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەران دابەش دەکرێن

پێش 51 خولەک

پرۆسەی دابەشکردنی زەوی فەرمانبەران بەردەوامە و بڕیار وایە ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو، قۆناغێکی دیکەی دابەشکردنی زەوی فەرمانبەران بەڕێوە بچێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، کارزان هادی، سەرۆکی شارەوانیی هەولێر، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو ئەگەر هیچ شتێک نەیەتە پێش تیروپشک بۆ ناوی زیاتر لە شەش هەزار فەرمانبەر دەکرێت و زەوییان بەسەردا دابەش دەکرێت.

کارزان هادی گوتی: ئەو شەش هەزار فەرمانبەرەی سوودمەند دەبن، سەربازی و مەدەنی دەگرێتەوە و، زەوییەکان دەکەونە سەر رێگای هەولێر-دهۆک، شوێنی زەوییەکان زۆر باشن.

سەرۆکی شارەوانیی هەولێر، ئاماژەی بەوە دا، بڕیار بوو سبەی دووشەممە تیروپشک بکرێت، بەڵام ژمارەی فەرمانبەران زیاد کرا، چونکە سەرەتا بڕیار بوو تیروپشک بۆ ناوی پێنج هەزار فەرمانبەر بکەین، بەڵام ژمارەکەمان زیاد کرد.

سەرۆکی شارەوانیی هەولێر جەخت لەوە دەکاتەوە، دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران بەردەوام دەبێت و تاوەکوو هەموو ئەو فەرمانبەرانەی ناویان گەڕاوەتەوە سوودمەند دەبن.

لە لای خۆیەوە، مەریوان حاکم هادی بەرێوبەری گشتی شارەوانییەکانی هەولێر، بە كوردستان 24ـی ڕاگەیاند: پرۆسەی دابەشكردنی زەوی بەردەوامە، لە سنووری شارەوانییەكانی ئێمە زیاتر لە 14 هەزار پارچە زەوی دابەش كراوە، هەندێك كێشەی تەكنیكی و هونەری هەن دەمانەوێت چارەیان بكەین، لە سەرۆكایەتیی شارەوانییەكانی كەسنەزان، سێبیران و شوێنەكانی دیكە دابەشكردن دەست پێدەكات، 10 هەزار پارچە زەوی دیکە دابەش دەكرێن.