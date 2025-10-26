گەشتوگوزاری هەڵەبجە: پێشبێنی دەکەین ئەمساڵ نزیکەی 400 هەزار کەس سەردانی فێستیڤاڵی هەنار بکەن

پێش 53 خولەک

گەشتوگوزاری هەڵەبجە ئامادەکارییەکانی بۆ بەڕێوەچوونی 11مین فێستیڤاڵی هەنار لەو پارێزگایە ڕاگەیاند و ئاماژە بەوە دەکات، ئەمساڵ جیاواز دەبێت و باشترین و گەورەترین هەنار، خاوەنەکەی خەڵات دەکرێن.

هەورامان جەلال، گوتەبێژی گوشتوگوزاری هەڵەبجە، ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی هەنار لە هەڵەبجە کۆتاییهاتووە و پلان وایە بە باشترین شێوە فێستیڤاڵەکە بەڕێوەبچێت.

گوتەبێژی گەشتوگوزاری هەڵەبجە گوتی: ڕۆژی سێشەممە، تیروپشک بۆ شوێنی کەپرەکان دەکرێت، 500 کەپر ئامادەیە سەرجەمیان بەکرێ دراون بۆ هەر کەپرێک 100 هەزار دینار دیاریکراوە، هەروەها سبەی دووشەممە کۆبوونەوە لەگەڵ سەرجەم بەشداربووان دەکرێت و ڕێنماییان پێ دەدرێت دەربارەی پاکوخاوێنی شوێنەکە و بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە.

ئاماژەی بەوە دا، لە یەکەم ڕۆژی فێستیڤاڵ کۆنسێرتی هونەری بەڕێوەدەچێت، لەگەڵ چەندین پێشانگەی شێوەکاری و هونەری دیکە، هەروەها لیژنەی تایبەت هەڵسەنگاندن بۆ تەواوی فێستیڤاڵەکە دەکات، هاوکات باشترین هەنار و گەورەترین هەنار خاوەنەکەی خەڵات دەکرێت، بەڵام دوای لەتکردن و بەدواداچوونی لیژنە.

هەورامان جەلال، باسی لەوە کرد، بەهەموو شێوەیەک ڕێگری دەکەن، لە هێنانی بەرهەمی خراپ و ساغکردنەوەی لە نێو فێستیڤاڵەکە، هەروەها ئامانجمان ئەوەیە فێستیڤاڵی هەنار بە نێودەوڵەتیی بکرێت، چونکە ساڵانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاری بیانی سەردانمان دەکەن.

دەربارەی هاتنی ژمارەی زۆری گەشتیار و سەردانیکاران، گوتەبێژی گەشتوگوزاری هەڵەبجە، جەختی لەوە کردەوە، ئابووری هەڵەبجە بەم فێستیڤاڵە گەشەدەکات، چونکە تەنیا هەنار و بەرهەمی سرووشتی نمایش ناکرێن، بەڵکوو سەدان بەرهەمی کاری دەستی نمایش دەکرێن، چونکە ئافرەتانی هەڵەبجە دەستڕەنگین و خاوەنی چەندین بەرهەمی تایبەت بەخۆیانن، بۆیە هەڵەبجەییەکان ئەمە دەکەنە باشترین دەرفەت بۆ ناساندنی کاڵاکانییان، هەروەها چاومان لەوەیە ئەمساڵ ڕێژەی هاتنی گەشتیاران زۆر زیاتربێت بەراورد بە ساڵی ڕابردوو، ساڵی ڕابردوو 350 هەزار سەردانیکار و گەشتیار سەردانی ئەو فێستیڤاڵەیان کرد.

دەربارەی ڕێگا و هاتوچۆ، هەورامان جەلال، ڕایگەیاند: ساڵی ڕابردوو هەندێک کێشەی ڕێگامان هەبوو، بەڵام ئەمساڵ ئەو کێشەیەش نەماوە و نامانەوێت هیچ گرفتێک بۆ هاتنی خەڵکی دروست ببێت.

فێستیڤاڵی هەنار لە پارێزگای هەڵەبجە بووەتە مۆرکی ئەو پارێزگایە ئەمساڵ دەبێتە 11مین ساڵ بەڕێوەبچێت.

هەڵەبجە

هەڵەبجە یەکێکە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، 83 کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری سلێمانی دوورە، لە 13ـی ئاداری 2014، بە بڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک یەکێک لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنرا، لە 14ـی نیسانی 2025، بە فەرمی پرۆژەی یاسای بە پارێزگابوونی هەڵەبجە پەسندکرا و بووە نۆزدەیەمین پارێزگای عێراق.