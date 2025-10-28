لیستی ناوی ئەو فەرمانبەرانەی لە هەولێر زەوییان بۆ دەرچووە بڵاوکرایەوە

پێش کاتژمێرێک

سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، ساسان عەونی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: ئەمڕۆ قۆناغی سێیەمی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت، ئاماژەی بەوەشدا، ئەم هەنگاوە لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بووە وەک پاداشتێک بۆ خۆڕاگری فەرمانبەران.

ساسان عەونی گوتیشی: لەم قۆناغەدا زیاتر لە 5708 پارچە زەوی دابەش دەکرێت، پرۆسەکە بەشێوەیەکی گشتی نزیکەی 14 هەزار پارچە زەوی لەخۆدەگرێت، کە بەشێکی بۆ قەرەبووکردنەوەی خاوەن زەوییەکان و جووتیاران تەرخانکراوە و ئەوەی دەمێنێتەوە بەسەر فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت.

باسی لەوەشکرد، "بەهۆی گرنگی و تایبەتمەندی شارۆچکەی عەنکاوە و سنوورداربوونی زەوی تێیدا، لەسەر فەرمانی سەرۆکی حکوومەت، بڕیاردراوە کە 1279 فەرمانبەری شارۆچکەی عەنکاوە لە شوێنێکی تایبەت و لەگەڵ فەرمانبەرانی هەولێر زەویان پێبدرێت"، دەشڵیت، ئەمە لەپێناو پاراستنی تایبەتمەندی پێکهاتەکانی عەنکاوە و دابینکردنی زەوی بۆ فەرمانبەرانی ئەو شارۆچکەیە دێت.

