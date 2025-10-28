مەسرور بارزانی: پارتی ئەمجارەش سەرکەوتنێکی گەورە تۆمار دەکات
جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، جەختی لە گرنگی پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی کردەوە. هاوکات گوتی: پێویستە حزبەکە لە بەغدا بەهێز بێت بۆ ئەوەی مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان پارێزراو بێت.
ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە دهۆک، لەگەڵ مەکتەبی ڕێکخستنی پارتیی پارێزگەی دهۆک کۆبووەوە.
جێگری سەرۆکی پارتی، لە دەستپێکی کۆبوونەوەکەدا، وێرانی بەخێرهاتنی ئامادەبووان، جەختی لە گرنگی پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان کردەوە.
هاوکات دووپاتی کردەوە، کە پێویستە پارتی لە بەغدا بەهێز بێت بۆ ئەوەی مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان پارێزراو بن و قەوارەی هەرێمی کوردستانیش بەهێز بێت.
مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوە کرد، پارتی نەک تەنیا بەرگری لە مافەکانی خەڵکی کوردستان، بەڵکو داکۆکی لە سیستەمی فیدراڵی و ئەزموونی دیموکراسی و مافەکانی گشت پێکهاتەکانی عێراق دەکات.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، جێگری سەرۆکی پارتی، سەرنجی بۆ ئەوە ڕاکێشا، پشت بە خوا و خەڵکی کوردستان و جەماوەری پارتی، ئومێدمان زۆرە ئەمجارەش پارتی سەرکەوتنێکی گەورە تۆمار دەکات.