سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی سەردانی کەلها نزارکێیان کرد

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی کەلها نزارکێیان بەسەر کردەوە، کە یەکێکە لە نیشانەکانی مەزڵوومیەتی گەلی کوردستان و لە سەردەمی ڕژێمی پێشووی عێراقدا ژمارەیەکی زۆری هاووڵاتییان بە شێوەیەکی نامرۆڤانە ئازار دراون و شەهید و ئەنفال کراون.

بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە دهۆک سەرۆک بارزانی سەردانی (کەلها نزارکێ)ـی کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەو سەردانەدا مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ژمارەیەک لە بەرپرسانی حزبی و حکوومی لە بەسەرکردنەوەی (کەلها نزارکێ) یاوەری سەرۆک بارزانی بوون، کە یەکێکە لە نیشانەکانی مەزڵوومیەتی گەلی کوردستان. لەوێدا لە سەردەمی ڕژێمی پێشووی عێراقدا ژمارەیەکی زۆری هاووڵاتییانمان بە شێوەیەکی نامرۆڤانە ئازار دراون و شەهید و ئەنفال کراون.

بارەگای بارزانی دەشڵێت: بڕیارە ئەو شوێنە ببێتە مۆزەخانەیەکی نیشتمانی بۆ زیندووڕاگرتنی یادی شەهیدان و ئەنفالکراوان.

ئاماژەی بەوەش کردووە، لەو سەردانەدا سەرۆک بارزانی لە پرۆسەی نۆژەنکردنەوە و هەنگاوەکانی بوونی (کەلها نزارکێ) بە مۆزەخانەیەکی مێژوویی و نیشتمانیی ئەنفال ئاگادار کرایەوە. هەروەها سەرۆک بارزانی فاتیحەی بۆ گیانی ئەو شەهیدانە خوێندووه‌ کە لەو شوێنەدا بە دەستی ڕژێمی بەعس لە قۆناغی هەشتەمی ئەنفالدا شەهید کران.